El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la administración estadounidense se encargará de la supervisión del país sudamericano. Trump indicó que, durante este período de reconstrucción, que se estima no durará más de 18 meses, se enfocarán especialmente en la recuperación del sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos de la nación venezolana.

En una entrevista con NBC, Trump amplió los detalles sobre el futuro de Venezuela. Tras el arresto de Maduro, el mandatario estadounidense reafirmó que no se había realizado ninguna comunicación previa con Delcy Rodríguez. El mandatario también dejó claro que no hubo colaboración del círculo cercano de líder chavista, aunque admitió que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar la transición.

“Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió con respecto a Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como jefa del régimen chavista.

"Primero tenemos que arreglar el país"

Así mismo, dejó claro que la prioridad será recuperar la estabilidad del país antes de considerar un proceso electoral. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, indicó Trump, enfatizando que la nación requiere una profunda rehabilitación, especialmente en áreas clave como salud y economía.

Por otro lado, respondió a las versiones que señalaban que su decisión de no poner a María Corina Machado al mando de Venezuela se debió a su rivalidad con la oposición venezolana. Según el Washington Post, Estados Unidos no respaldó a la oposición debido al galardón otorgado a Machado, un premio que Trump deseaba recibir. Sin embargo, el presidente negó que esta fuera la razón detrás de su postura.

Un grupo de cuatro funcionarios de gran confianza ayudará a supervisar la intervención estadounidense en Venezuela: el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el vicepresidente, J.D. Vance.

Una intervención sin colaboración

Trump también confirmó que hubo intenciones de llegar a un acuerdo con funcionarios venezolanos para destituir a Maduro, pero destacó que la operación que acabó con su mandato se llevó a cabo sin la ayuda de su círculo cercano. Señaló que, aunque muchas personas en Venezuela querían negociar, finalmente se optó por una acción directa para destituir al líder chavista sin contar con la colaboración.

Sin embargo, el mandatario estadounidense negó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela, asegurando que la confrontación está dirigida principalmente contra los traficantes de drogas y quienes, según él, han permitido la expansión del crimen organizado en su país. En sus palabras, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino con los criminales que afectan su territorio.