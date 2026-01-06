HOYSuscripcion LR Focus

Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina
Volcadura de camión provoca intenso congestionamiento vehicular en la av. Argentina     
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
El dictador va a juicio y elecciones 2026 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Mundo

Trump aclara que él supervisa Venezuela y niega colaboración del círculo íntimo de Maduro en su captura

Trump afirmó que “primero tenemos que arreglar el país” antes de contemplar elecciones, subrayando la necesidad de rehabilitar la salud y economía de la nación.

En una entrevista con NBC, Trump amplió los detalles sobre el futuro de Venezuela. Foto: AFP.
En una entrevista con NBC, Trump amplió los detalles sobre el futuro de Venezuela. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la administración estadounidense se encargará de la supervisión del país sudamericano. Trump indicó que, durante este período de reconstrucción, que se estima no durará más de 18 meses, se enfocarán especialmente en la recuperación del sector petrolero, una de las principales fuentes de ingresos de la nación venezolana.

En una entrevista con NBC, Trump amplió los detalles sobre el futuro de Venezuela. Tras el arresto de Maduro, el mandatario estadounidense reafirmó que no se había realizado ninguna comunicación previa con Delcy Rodríguez. El mandatario también dejó claro que no hubo colaboración del círculo cercano de líder chavista, aunque admitió que "muchos querían hacer un acuerdo" para facilitar la transición.

DONALD TRUMP Y LA INVASIÓN A VENEZUELA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

“Pronto determinaremos si las sanciones existentes contra ella se mantienen o se levantan”, añadió con respecto a Rodríguez, quien fue juramentada este lunes por la Asamblea Nacional como jefa del régimen chavista.

PUEDES VER: Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

"Primero tenemos que arreglar el país"

Así mismo, dejó claro que la prioridad será recuperar la estabilidad del país antes de considerar un proceso electoral. “Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. Es imposible que la gente pueda votar”, indicó Trump, enfatizando que la nación requiere una profunda rehabilitación, especialmente en áreas clave como salud y economía.

Por otro lado, respondió a las versiones que señalaban que su decisión de no poner a María Corina Machado al mando de Venezuela se debió a su rivalidad con la oposición venezolana. Según el Washington Post, Estados Unidos no respaldó a la oposición debido al galardón otorgado a Machado, un premio que Trump deseaba recibir. Sin embargo, el presidente negó que esta fuera la razón detrás de su postura.

Un grupo de cuatro funcionarios de gran confianza ayudará a supervisar la intervención estadounidense en Venezuela: el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller; y el vicepresidente, J.D. Vance.

Una intervención sin colaboración

Trump también confirmó que hubo intenciones de llegar a un acuerdo con funcionarios venezolanos para destituir a Maduro, pero destacó que la operación que acabó con su mandato se llevó a cabo sin la ayuda de su círculo cercano. Señaló que, aunque muchas personas en Venezuela querían negociar, finalmente se optó por una acción directa para destituir al líder chavista sin contar con la colaboración.

Sin embargo, el mandatario estadounidense negó que Estados Unidos esté en guerra con Venezuela, asegurando que la confrontación está dirigida principalmente contra los traficantes de drogas y quienes, según él, han permitido la expansión del crimen organizado en su país. En sus palabras, Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino con los criminales que afectan su territorio.

Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo?

Trump designa a Marco Rubio, Pete Hegseth y dos funcionarios más para liderar la transición en Venezuela

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

The Telegraph: reuniones secretas en Qatar apuntan a una entrega interna de Nicolás Maduro

Machado acusa a Delcy Rodríguez de aliarse con Rusia, Irán y China: "Es muy rechazada por el pueblo venezolano"

Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias tras su captura y juicio del exdictador venezolano en Estados Unidos

¿Quiénes son Barry Pollack y Mark Donnelly, los abogados que defienden a Maduro y Flores por cargos de narcoterrorismo en EE.UU.?

Maduro habría sido sorprendido por agentes con visión nocturna durante operativo militar en Venezuela, según jefe del Pentágono

China desafía a 3 países de Sudamérica con aranceles del 55% para la exportación de carne vacuna

Rick Harrison, estrella de 'El precio de la historia', se casó por cuarta vez en Las Vegas y planea luna de miel en Cancún

¿Cómo inscribirse al servicio militar obligatorio en Perú? Requisitos, pasos y documentos que necesitas

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

Mundo

El Pentágono asegura que casi 200 soldados participaron en operativo en Caracas que logró la captura de Maduro

¿Por qué Donald Trump amenazó a Colombia, Cuba y México tras la captura de Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes de los cargos en su audiencia en Nueva York

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Abogados colegiados pagarán 11 mil soles para que puedan postular como representante ante el JNE

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

