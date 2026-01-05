32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera tras fallo del JNE

El JNE define qué listas siguen en carrera y cuáles quedan fuera rumbo a las Elecciones Generales 2026. Foto: composición LR

El JNE define qué listas siguen en carrera y cuáles quedan fuera rumbo a las Elecciones Generales 2026. Foto: composición LR

El avance del cronograma electoral confirmó que 32 listas presidenciales continúan oficialmente en carrera para las Elecciones Generales 2026, luego de superar el periodo de tachas y observaciones ante los órganos electorales. Sin embargo, el proceso no está cerrado: dos organizaciones esperan decisiones clave del JNE, mientras otras dos quedaron fuera tras resoluciones adversas.

De acuerdo con información oficial del sistema electoral, el Jurado Electoral Especial resolvió improcedencias, admisiones y apelaciones que modificaron el mapa de los candidatos presidenciales. Las decisiones adoptadas hasta ahora han reforzado la exigencia de cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos en la normativa electoral.

El caso más relevante es el de Perú Primero, cuya lista presidencial fue declarada improcedente, lo que dejó fuera de competencia a su candidato. A ello se suma la situación de otras agrupaciones que aún buscan revertir decisiones en segunda instancia, lo que mantiene abierta la expectativa sobre posibles cambios.

En paralelo, el JNE ratificó que el número de organizaciones habilitadas podría variar solo si prosperan apelaciones pendientes. Este escenario confirma que las elecciones 2026 avanzan con un alto nivel de fiscalización y control formal sobre las listas inscritas.

Mario Vizcarra queda fuera de las Elecciones Generales 2026

El Jurado Electoral Especial declaró improcedente la lista presidencial del partido Perú Primero, encabezada por Mario Vizcarra. La resolución determinó que la organización política incumplió requisitos formales indispensables para su inscripción, lo que impidió su participación en las Elecciones Generales 2026.

El JEE concluyó que las observaciones formuladas no fueron subsanadas dentro del plazo establecido. Esta omisión derivó en la exclusión definitiva de la plancha presidencial, una de las decisiones más contundentes adoptadas en el actual proceso electoral.

Con este fallo, Perú Primero se convirtió en una de las agrupaciones que quedaron fuera de la contienda presidencial. La decisión fue comunicada al JNE, que solo podría intervenir si se presenta una apelación que logre salir a favor del hermano del expresidente Martín Vizcarra, escenario que hasta ahora no se ha confirmado.

Primero La Gente espera decisión del JNE tras apelación

El partido Primero La Gente, cuya candidata presidencial es Marisol Pérez Tello, permanece a la espera de una resolución del JNE luego de que el Jurado Electoral Especial rechazara la inscripción de su plancha presidencial en primera instancia.

La organización política presentó un recurso de apelación con el objetivo de revertir la decisión del JEE, que cuestionó el cumplimiento de requisitos vinculados a la inscripción de la fórmula presidencial. El caso se encuentra ahora en evaluación por el máximo ente electoral.

Hasta que el JNE emita un pronunciamiento definitivo, Primero La Gente figura entre las dos listas que aún no aseguran su participación en las elecciones 2026. El fallo será determinante para confirmar si la agrupación se suma a las listas presidenciales habilitadas.

Avanza País y Renovación Popular bajo revisión por tachas y resoluciones

La situación de Avanza País y Renovación Popular se mantiene bajo observación por decisiones recientes de los Jurado Electoral Especial. En el caso de Avanza País, el JEE Lima Centro 1 admitió una tacha contra su candidato presidencial, lo que abrió un nuevo proceso de evaluación que podría afectar su inscripción.

La admisión de la tacha no implica una exclusión automática, pero sí obliga al órgano electoral a analizar los cuestionamientos presentados. El desenlace dependerá de si el partido logra desvirtuar los argumentos planteados dentro de los plazos establecidos.

En contraste, el JEE rechazó las tachas presentadas contra el candidato presidencial de Renovación Popular, lo que permitió que la agrupación continúe en carrera. Con ello, el partido queda a la espera de su inscripción para mantener su lugar entre las listas presidenciales que siguen en competencia rumbo a las Elecciones Generales 2026.

