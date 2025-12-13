HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO
Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     Final Universitario vs Alianza Lima EN VIVO     
Política

Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

Las elecciones primarias de Acción Popular fueron anuladas por vicios sustanciales que vulneran la democracia interna y el debido proceso, según el JNE. Además, advirtieron que no es posible convocar a nuevos comicios sin afectar el calendario de las elecciones generales 2026.

JNE declara nulas elecciones internas y amenaza la postulación de Alfredo Barnechea. Foto: composición LR
JNE declara nulas elecciones internas y amenaza la postulación de Alfredo Barnechea. Foto: composición LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las elecciones generales del 2026, al concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos, en el marco de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026", se lee en el documento.

TE RECOMENDAMOS

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea

Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea

LEER MÁS
Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral

Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral

LEER MÁS
Alfredo Barnechea es el candidato de Acción Popular tras imponerse a Julio Chávez en medio de cuestionamientos por fraude

Alfredo Barnechea es el candidato de Acción Popular tras imponerse a Julio Chávez en medio de cuestionamientos por fraude

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

Pedro Castillo denuncia ataque a su familia: ataron de pies y manos a su hermano durante asalto a su casa en Cajamarca

LEER MÁS
Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

Ejército anuló contrato de US$20,3 millones con rusos por no cumplir con reparar helicópteros

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southern en Valle Tambo

LEER MÁS
Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

Sobrina de Dina Boluarte obtiene plaza en el Rebagliati con extraño puntaje perfecto

LEER MÁS
Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

Colegio de Abogados y gremios piden a José Jerí derogar leyes procrimen: "Vivimos una dictadura congresal"

LEER MÁS
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Bus del corredor Rojo atropella a una mujer en la avenida Javier Prado con La Molina: víctima quedó gravemente herida

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

25 de los 71 congresistas que votaron a favor de la inhabilitación de Delia Espinoza son investigados

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025