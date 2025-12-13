Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las elecciones generales del 2026, al concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.

"Declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos, en el marco de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026", se lee en el documento.

Noticia en desarrollo...