Acción Popular en crisis: JNE declara nulas elecciones internas que eligieron a Alfredo Barnechea como candidato presidencial
Las elecciones primarias de Acción Popular fueron anuladas por vicios sustanciales que vulneran la democracia interna y el debido proceso, según el JNE. Además, advirtieron que no es posible convocar a nuevos comicios sin afectar el calendario de las elecciones generales 2026.
- Crisis en Acción Popular por denuncia de compra de delegados ante la elección de Alfredo Barnechea
- Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las elecciones generales del 2026, al concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso.
"Declarar nulas las elecciones primarias efectuadas por la organización política Acción Popular para elegir a sus candidatos, en el marco de las elecciones primarias de las Elecciones Generales 2026", se lee en el documento.
