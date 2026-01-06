Precio del dólar en Perú HOY, martes 6 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, martes 6 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, martes 6 de enero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 6 de enero?
BCP
- Compra:S/3.357
- Venta: S/3.369
Interbank
- Compra:S/3.345
- Venta: S/3.384
Banco de la Nación
- Compra:S/3.3100
- Venta: S/3.4200