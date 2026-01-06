HOYSuscripcion LR Focus

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, martes 6 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 6 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, martes 6 de enero de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, martes 6 de enero, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 6 de enero?

BCP

  • Compra:S/3.357
  • Venta: S/3.369

Interbank

  • Compra:S/3.345
  • Venta: S/3.384

Banco de la Nación

  • Compra:S/3.3100
  • Venta: S/3.4200
