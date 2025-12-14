HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026: Delia Espinoza, Martín Vizcarra y otros inhabilitados son excluidos del Padrón Electoral Preliminar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó a Martín Vizcarra y Delia Espinoza junto con otros 6 exfuncionarios inhabilitados por el Congreso del Padrón Electoral Preliminar. La medida también alcanza al exjuez César Hinostroza y el expresidente del CNM, Guido Águila. Los inhabilitados no podrán ejercer su derecho al sufragio el 12 de abril del 2026.

El expresidente Martín Vizcarra y la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, fueron inhabilitados por el Congreso por 10 años. Foto: Composición/LR
El expresidente Martín Vizcarra y la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, fueron inhabilitados por el Congreso por 10 años. Foto: Composición/LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) excluyó al expresidente de la República, Martín Vizcarra, y a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, del Padrón Electoral Preliminar con miras a las Elecciones 2026. El motivo es por haber sido inhabilitados por 10 años por el Congreso de la República para ejercer la función pública.

De acuerdo con la resolución N.º 0744-2025-JNE, la medida también alcanza al exjuez César Hinostroza Pariachi, el expresidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Águila Grados, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti Soler; el extitular del Minsa, Víctor Zamora,y los excongresistas Yesenia Ponce Villarrea y Freddy Díaz Monago.

CHAU LAVA JATO Y CUELLOS BLANCOS + ELECCIONES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Con esta resolución, se establece que los efectos de las inhabilitaciones contra los exfuncionarios públicos repercute en sus derechos de sufragio (elegir y ser elegido), de participación y de fundar, organizar, pertenecer o representar a un partido político o alianza.

La decisión del JNE cuenta con la firma de su presidente, Roberto Burneo, así como la de sus miembros, Maisch Molina, Ramírez Chávarry, Torres Cortez y Oyarce Yuzzelli.

Las sanciones emitidas por el Parlamento contra los funcionarios públicos oscilan entre los 5 y 10 años, respectivamente.

Sobre Espinoza Valenzuela pesa una inhabilitación impuesta por el Legislativo por presuntamente haber firmado una resolución en la Fiscalía que vulneraba la Ley 32130. Sin embargo, ello nunca fue probado porque en dicho momento Espinoza no ejercía como fiscal de la Nación, atribución. Tras la sanción impuesta, la extitular de la Fiscalía, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para dejar sin efecto la medida.

Por otro lado, el expresidente Vizcarra cuenta con una serie de inhabilitaciones por el caso Vacunagate, la disolución del Congreso en 2019, y por su desempeño cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, es preciso resaltar que el exmandatario cumple con una sentencia de 14 años por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua por el delito de cohecho (soborno). Por esos mismos casos, la Fiscalía lo investiga por el supuesto delito de colusión.

