El Personero Legal Titular de Acción Popular, Fernando Luis Arias-Stella Castillo, presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) un pedido de nulidad contra la resolución que anuló sus elecciones primarias y lo dejó fuera de las elecciones generales 2026, en un recurso ingresado este 15 de diciembre, a pocas horas de que venza el plazo para la proclamación oficial de resultados del proceso interno.

“Solicitamos se declare la nulidad de la Resolución N. 745-2025-JNE debido a las serias afectaciones a los derechos constitucionales de defensa, debido procedimiento, debida motivación, presunción de inocencia, a elegir y ser elegido y otros de Acción Popular y el flagrante incumplimiento del principio de legalidad por parte del JNE”, se lee en el documento presentado por la organización política.

Solicitud de Acción Popular.

En su recurso, Acción Popular sostiene que el JNE vulneró derechos constitucionales básicos al resolver las impugnaciones sin convocar a audiencia pública ni permitir la presentación de descargos, pese a que, según afirma, todas las impugnaciones fueron presentadas sin sustento numérico, requisito indispensable establecido en la normativa electoral.

Además, el partido advierte que varios de los recursos fueron ingresados fuera del plazo legal y que, aun así, fueron admitidos y evaluados, lo que constituiría una actuación arbitraria y contraria al principio de legalidad.

Como se recuerda, el JNE declaró la nulidad de las elecciones primarias de Acción Popular tras acoger diversas impugnaciones presentadas por afiliados, al considerar que existieron irregularidades en el proceso de elección de delegados. La decisión generó una crisis interna en el partido y dejó sin efecto la elección de su fórmula presidencial, así como de candidatos al Senado, Diputados y Parlamento Andino.

Es importante recalcar que la resolución del JNE es de carácter definitivo e inapelable dentro de la vía electoral, lo que coloca a Acción Popular en una situación límite. De no prosperar el pedido de nulidad, se ratificaría la exclusión de la organización política de la contienda electoral del 2026. "Las resoluciones del Pleno del JNE son inapelables. El conflicto de las dos facciones terminó hundiendo al partido de Fernando Belaúnde", sostuvo el politólogo Fernando Tuesta a través de sus redes sociales.

La crisis que atraviesa Acción Popular se originó luego de que Barnechea fuera proclamado candidato presidencial. Afiliados de la agrupación cuestionaron el desarrollo de las elecciones internas y denunciaron irregularidades como el cambio arbitrario de delegados, supuestos ofrecimientos laborales a cambio de apoyo político, además de presuntas suplantaciones y acreditaciones irregulares.

Estas acusaciones dieron lugar a impugnaciones que fueron analizadas por el Pleno del JNE, instancia que determinó que los vicios detectados ya no se podían subsanar.

Alfredo Barnechea denunciará penalmente a miembros del JNE

Tras conocer la decisión del JNE de anular las elecciones primarias de Acción Popular, Alfredo Barnechea, dijo en una entrevista para Canal N, que apelará lo resuelto por el órgano electoral y denunciará a sus miembros. El ex candidato presidencial del partido de la lampa cuestionó que una decisión de esa magnitud se publiqué un sábado.

“Estoy sorprendido e indignado. Es muy extraño que un día sábado el JNE publique una decisión de esta naturaleza. Esta es una decisión completamente ilegal contra un partido histórico del Perú, que ha gobernado en tres ocasiones (…) Esta es una decisión ilegal que vamos a apelar. Vamos a denunciar penalmente a todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Barnechea en Canal N.

Congresistas de Acción Popular a contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales 2026 luego de que el JNE dejara sin efecto sus comicios internos, al determinar que el proceso estuvo afectado por irregularidades graves que contravinieron los principios de la democracia interna. Cabe recordar que son ocho de los actuales integrantes de su bancada parlamentaria quienes buscaban continuar en el Congreso, pero hoy enfrentan serias restricciones para hacerlo bajo esa agrupación.

Se trata de María del Carmen Alva, Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori, Hilda Portero López, Wilson Soto y Elvis Vergara, quienes aspiraban a la reelección como senadores o diputados por Acción Popular, partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

No obstante, sus posibilidades de mantenerse en el Parlamento aún no están completamente cerradas. Su eventual presencia en el Congreso a partir de 2026 dependerá de las decisiones que adopten a título personal y de si otras organizaciones políticas deciden incorporarlos en sus listas en la etapa final del proceso electoral.

Según el especialista en temas electorales José Villalobos, los actuales parlamentarios afiliados a Acción Popular sí están habilitados para postular por otra agrupación política, siempre que cumplan ciertos requisitos. Entre ellos, recibir una invitación formal de otro partido y contar con la autorización expresa de la dirigencia acciopopulista para competir bajo una nueva inscripción.

El principal obstáculo, sin embargo, es el tiempo. De acuerdo con el cronograma del JNE, el 23 de diciembre es la fecha límite para la inscripción de candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados, lo que deja a estos congresistas con menos de diez días para concretar una eventual postulación. A ello se suma que varios de ellos arrastran cuestionamientos públicos, tanto por su desempeño legislativo como por investigaciones que aún se encuentran en trámite.