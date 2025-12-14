Delia Espinoza: PJ suspende proceso de reposición a su cargo de fiscal de la Nación

El Poder Judicial suspendió el proceso que ordenaba la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras acatar la medida cautelar del TC. Foto: La República | La República | La República

El Poder Judicial suspendió el proceso que ordenaba la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, tras acatar la medida cautelar del TC. Foto: La República | La República | La República

El Poder Judicial suspendió el trámite del proceso de amparo que ordenaba la reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, así como la medida cautelar que había dispuesto su retorno al cargo. La decisión fue adoptada por el juez constitucional Juan Torres Tasso, en cumplimiento de una medida cautelar emitida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su resolución, el magistrado señaló que el juzgado debía acatar lo dispuesto por el TC, luego de que este admitiera una demanda competencial presentada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y ordenara suspender los efectos de las decisiones judiciales vinculadas al caso de Delia Espinoza. Según el juez, el TC es el intérprete supremo de la Constitución.

El documento judicial precisa que, tras la intervención del TC, el proceso de amparo dejó de estar dentro del ámbito de competencia del juzgado constitucional. Por ese motivo, Juan Torres Tasso resolvió suspender su tramitación, sin emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo presentado contra la JNJ.

La suspensión dispuesta por el Poder Judicial alcanza tanto al proceso principal como a la medida cautelar que ordenaba la reposición de Delia Espinoza en la Fiscalía, manteniendo en pausa los efectos de esa decisión judicial mientras se mantiene vigente la medida cautelar del Tribunal Constitucional.