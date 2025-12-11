HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa
Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     Temblor de magnitud 4,7 se sintió en Arequipa     
Política

José Jerí intenta evadir sanción del JEE y niega proselitismo pese a sus elogios a Somos Perú durante entrevista en TV

El presidente presentó un descargo ante el JEE para sostener que no vulneró la neutralidad política durante una entrevista televisiva donde destacó a Somos Perú. Alega que sus expresiones no fueron proselitistas y pide que el caso sea archivado en plena antesala de las elecciones 2026.

José Jerí presentó al JEE un descargo donde niega haber favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. Foto: Presidencia
José Jerí presentó al JEE un descargo donde niega haber favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí defendió ante el JEE Lima Centro 1 su actuación en la entrevista televisiva que motivó una acusación por vulnerar la neutralidad política, al resaltar a Somos Perú. Según el documento, sus respuestas no constituyen un acto de proselitismo y, por ello, solicita que descarte una sanción. Plantea que sus declaraciones fueron parte de una conversación periodística y no de una acción destinada a influir en las elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El mandatario sostiene que su participación se limitó a responder preguntas específicas del entrevistador. Afirma que la mención a Somos Perú se dio en un contexto histórico y personal, sin intención de dirigir el voto ciudadano ni de promover ventajas electorales. Por ello, rechaza que sus comentarios hayan tenido impacto político o hayan quebrado el principio de neutralidad exigido a los funcionarios públicos.

TE RECOMENDAMOS

EL TC DEL PACTO Y LAS ÚLTIMAS DE JOSÉ JERÍ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

lr.pe

En su descargo, José Jerí también cuestiona el informe del área técnica del JNE, al considerar que la imputación se basa en interpretaciones “subjetivas” y carece de evidencia concreta. Argumenta que el documento no demuestra de qué manera sus palabras podrían favorecer a un partido específico ni explica cómo estás constituirían un acto de propaganda en periodo electoral.

La defensa del jefe de Estado pide que se "declare no haber mérito para atribuirle responsabilidad", ya que, según el descargo, las normas de neutralidad no prohíben toda referencia política, sino únicamente aquellas orientadas a incidir en el voto. Jerí plantea que su conducta no encaja en los supuestos sancionables y que el análisis debe ser estricto y proporcional.

Notas relacionadas
JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

JEE ordena a López Aliaga no invocar temas religiosos y da 5 días para retirar propaganda electoral

LEER MÁS
Gobierno reafirma que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez

Gobierno reafirma que no ingresará a la fuerza a la Embajada de México para detener a Betssy Chávez

LEER MÁS
José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

José Jerí nombra a Cinthia Ramírez, hija de excongresista de APP, como jefa del IRTP

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

Otro retroceso del Congreso: más de 3.000 docentes sin maestría ni doctorado podrán enseñar en universidades

LEER MÁS
Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

Delia Espinoza: 25 de 71 congresistas que votaron a favor de su inhabilitación son investigados

LEER MÁS
Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

LEER MÁS
Fiscalía formaliza acusación contra PPK por caso IIRSA Norte: piden más de 8 años de prisión

Fiscalía formaliza acusación contra PPK por caso IIRSA Norte: piden más de 8 años de prisión

LEER MÁS
Proética 2025: Congreso es considerado como la institución más corrupta del Perú por 85% de la población

Proética 2025: Congreso es considerado como la institución más corrupta del Perú por 85% de la población

LEER MÁS
Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

Agricultores en Arequipa exigen que José Jerí detenga operaciones de Southem en Valle Tambo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima vs Savino del Bene EN VIVO HOY por Mundial de Clubes Vóley: transmisión del partido por el pase a semifinales

Resurge Capital concreta con éxito su primera desinversión en Neopak y consolida su crecimiento desde 2023

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

RMP arremete contra Jerí por nombrar a hija de ex congresista de APP como jefa de IRTP: "Campaña con plata de los peruanos"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025