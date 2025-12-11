José Jerí intenta evadir sanción del JEE y niega proselitismo pese a sus elogios a Somos Perú durante entrevista en TV

José Jerí presentó al JEE un descargo donde niega haber favorecido a Somos Perú durante una entrevista televisiva. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí defendió ante el JEE Lima Centro 1 su actuación en la entrevista televisiva que motivó una acusación por vulnerar la neutralidad política, al resaltar a Somos Perú. Según el documento, sus respuestas no constituyen un acto de proselitismo y, por ello, solicita que descarte una sanción. Plantea que sus declaraciones fueron parte de una conversación periodística y no de una acción destinada a influir en las elecciones 2026.

El mandatario sostiene que su participación se limitó a responder preguntas específicas del entrevistador. Afirma que la mención a Somos Perú se dio en un contexto histórico y personal, sin intención de dirigir el voto ciudadano ni de promover ventajas electorales. Por ello, rechaza que sus comentarios hayan tenido impacto político o hayan quebrado el principio de neutralidad exigido a los funcionarios públicos.

En su descargo, José Jerí también cuestiona el informe del área técnica del JNE, al considerar que la imputación se basa en interpretaciones “subjetivas” y carece de evidencia concreta. Argumenta que el documento no demuestra de qué manera sus palabras podrían favorecer a un partido específico ni explica cómo estás constituirían un acto de propaganda en periodo electoral.

La defensa del jefe de Estado pide que se "declare no haber mérito para atribuirle responsabilidad", ya que, según el descargo, las normas de neutralidad no prohíben toda referencia política, sino únicamente aquellas orientadas a incidir en el voto. Jerí plantea que su conducta no encaja en los supuestos sancionables y que el análisis debe ser estricto y proporcional.