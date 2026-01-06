“No podía quedarme callado. Tenía que decirle a Maduro lo que es: un criminal", dijo Pedro Rojas, activista y expreso político venezolano, en una entrevista con DNEWS. | Composición LR/AFP/pedrorojas_ve/Instagram

En medio del repudio, Pedro Rojas, un activista y expreso político venezolano, se levantó en pleno tribunal de Nueva York durante la audiencia de Nicolás Maduro, quien enfrenta acusaciones de narcoterrorismo. “Vas a pagar por todo lo que le has hecho al pueblo venezolano”, gritó al confrontarlo. En una entrevista exclusiva con DNEWS, explicó que su impulso fue el rechazo al régimen chavista, al ver al exdictador presentarse como “un hombre de paz”.

En su relato, Rojas explicó por qué no dudó en enfrentar al chavista: “No me pude contener al ver a este criminal presentarse como un hombre de Dios”, dijo. “Mis palabras fueron muy claras: Nicolás Maduro eres un criminal (...) dividió a 40 millones de venezolanos, desde hace 13 años dividió a todo un pueblo”, añadió. Las declaraciones de Rojas reflejan el dolor de muchos connacionales que sufrieron durante años bajo el régimen.

"No, no, no. Tú no eres un hombre de Dios"

Maduro, al ser increpado por Rojas, se defendió diciendo: “Soy el presidente constitucional de Venezuela y soy un hombre de Dios”. Esta declaración sorprendió a todos los presentes, pues, para el activista, no solo era una provocación, sino una gran mentira. "En ese momento me volteo, porque ya me estaban llevando fuera de la sala, y le digo: No, no, no, un hombre de Dios puedo ser yo, pero tú no eres un hombre de Dios", narró.

El venezolano no solo confrontó a Maduro por sus palabras, sino también por el sufrimiento que, según él, causó el régimen a lo largo de los años. "Es un hombre que le ha hecho mucho daño al pueblo venezolano", añadió Rojas, quien se sintió obligado a actuar en ese preciso momento. Según su testimonio, ver al exdictador en la corte representaba una oportunidad histórica de hacerle frente a un hombre que, en su opinión, nunca ha mostrado verdadero arrepentimiento por sus acciones. “Sentí un compromiso conmigo de tener que enfrentar a este señor en nombre del pueblo venezolano”, explicó.

A lo largo de la audiencia, el fiel seguidor de Hugo Chávez se mantuvo tranquilo, en lo que Rojas interpretó como una actitud de disimulo. “Lo vi como un hombre desorbitado, vi un hombre que quiso pasar como un tonto en esa sala, un hombre que no sabía qué estaba pasando realmente, que no entendía la dinámica del tribunal”, recordó el activista. Para el activista, esa imagen de un Maduro sumiso y tranquilo contrastaba con la figura de un hombre que ha sido responsable de numerosas violaciones de derechos humanos y un devastador impacto en Venezuela.

"Dile a David que se lleve mi teléfono, porque voy a ser detenido"

Después de su enfrentamiento con Maduro, Pedro Rojas temía que fuera detenido al salir de la audiencia. En un video compartido en sus redes sociales, relató cómo le pidió a su amigo y caricaturista, Jorge Torrealba, que se llevara su teléfono. “Recuerdo haberle dicho: ‘dile a David que se lleve mi teléfono, porque está claro que voy a ser detenido al salir’”, comentó. A pesar de su temor, la situación no se complicó y solo fue revisado por las autoridades al final de la audiencia.

A pesar de la incertidumbre, Rojas se mostró satisfecho por su acción. “Lo que valía era haberme levantado ahí, en nombre de todos los venezolanos, y haberle dicho que hoy inicia el pago con la justicia”, expresó. Para él, este acto fue necesario para su propio bienestar y para cumplir con la responsabilidad de representar a todos aquellos compatriotas que no pudieron estar presentes en la sala del tribunal.

Al final, el expreso político venezolano se retiró con una sensación de alivio. “No podía quedarme callado. Tenía que decirle a Maduro lo que es. Es un criminal, el responsable de que 9 millones de venezolanos estén naufragando por el mundo”, concluyó en su testimonio. A pesar del riesgo, su acción no pasó desapercibida, y muchos de sus compatriotas lo felicitaron.