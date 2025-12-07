HOYSuscripcion LR Focus

Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral

Un reportaje de Punto Final reveló acusaciones de suplantación de delegados, presuntas maniobras dentro del comité electoral de Acción Popular y un audio que compromete a su presidenta de Comité Electoral, en medio del proceso interno para definir candidaturas rumbo a las elecciones 2026.

La pugna entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez se agudizó tras las denuncias de manipulación de delegados que sacuden a Acción Popular. Foto: composición LR
La pugna entre Alfredo Barnechea y Julio Chávez se agudizó tras las denuncias de manipulación de delegados que sacuden a Acción Popular. Foto: composición LR

Acción Popular enfrenta una crisis interna donde militantes denuncian la presunta alteración de delegados y la aparición de un audio que compromete a la titular del Comité Nacional Electoral. Según Punto Final, la crisis estalló mientras se eligieron las listas de precandidatos para las elecciones 2026, proceso que mantiene enfrentados a Alfredo Barnechea y Julio Chávez.

Según la investigación periodística, los cuestionamientos surgieron luego de las internas del 30 de noviembre. Delegados electos habrían sido reemplazados por otros nombres que no coinciden con las actas originales. La situación se agravó cuando Chávez denunció la ausencia de Cinthia Pajuelo, presidenta del comité electoral, quien —aseguró— no envió a la ONPE la relación oficial de representantes.

El reportaje también difundió un audio en el que, presuntamente, Pajuelo ofrece un puesto en el Congreso a cambio de retirar a una delegada de una mesa electoral. En la grabación se menciona a figuras asociadas a la campaña de Alfredo Barnechea, lo que generó nuevas fricciones dentro del partido de la lampa.

A estos hechos se suma un informe del Jurado Nacional de Elecciones que detecta discrepancias entre la lista de delegados registrada por la ONPE y la enviada por el comité electoral de Acción Popular. Las diferencias levantan dudas sobre la legitimidad del proceso y profundizan la tensión interna.

Acción Popular: militantes denuncian suplantación de delegados

De acuerdo con Punto Final, militantes de regiones como Huancavelica denunciaron que personas que no ganaron las internas aparecieron como delegados habilitados para votar. El reclamo llegó a Lima, donde un grupo exigió que se respete el resultado del pasado 30 de noviembre.

El entorno de Julio Chávez acusó al sector afín a Juan José Abad —vinculado a la candidatura de Alfredo Barnechea— de introducir votantes ajenos al padrón para alterar la elección de candidatos.

Audio señala a presidenta del comité nacional de Acción Popular de negociar suplantación de delegados

El militante John Plasencia entregó a Punto Final una grabación que habría realizado el 28 de noviembre pasado. En ella, la voz atribuida a Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional de Acción Popular, le propone retirar a su esposa de una mesa de votación a cambio de un empleo de S/ 2.000 en el despacho del congresista Ilich López.

En diálogo con Latina Noticias, Pajuelo negó haber ofrecido beneficios o interferir en la votación. Sin embargo, evitó explicar las variaciones detectadas entre la lista enviada a la ONPE y la información revisada por el JNE.

