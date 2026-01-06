HOYSuscripcion LR Focus

Política

Franco Vidal reclama a José Jerí brindar apoyo a personas vulnerables en Ate: "Deja de estar bailando y viajando sin sentido"

Asimismo, consideró que se equivocó al esperar nuevos cambios tras la asunción de Jerí. "Ya me cansé de esperarte y me arrepiento", anotó.

Franco Vidal reclama a José Jerí apoyo a personas vulnerables en Ate. Foto: composición LR
El alcalde de Ate, Franco Vidal, exhortó al presidente José Jerí a "dejar de bailar y viajar sin sentido" y, en lugar de ello, gestionar apoyo para las personas en estado de vulnerabilidad en el distrito de Ate.

Durante una transmisión en Kick, Vidal visitó a dos personas en situación de calle y consideró que es tarea del Estado poder ayudarlas. En ese contexto, se dirigió directamente a Jerí y lo exhortó a atender estos asuntos.

“Estas personas cuánto quisieran estar en una casa con techo, con agua. No pasando frío, no pasando hambre. No es trabajo de la municipalidad, es trabajo del Gobierno. Ustedes tienen ahí los recursos y tienen los programas. ¿Qué está pasando? En vez de estar bailando, en vez de estar viajando sin sentido, tienen que estar aquí“, dijo.

“José Jerí, este mensaje es para ti. Deja de estar bailando, deja de estar viajando sin sentido. Aquí en Lima, en Perú, esta es la triste realidad”, agregó.

"Acá en Ate ya no esperamos nada de ti"

Asimismo, consideró que se equivocó al esperar nuevos cambios tras la asunción de Jerí. "Ya me cansé de esperarte y me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber dicho que este Gobierno puede hacer un cambio. Ya no quiero ni una sola obra. Acá en Ate ya no esperamos nada de ti", dijo.

También, aseguró que los obras realizadas en Ate se han ejecutado con los impuestos pagados por los vecinos del distrito y apoyo de la Municipalidad de Lima. Aseguró que “ni en el Gobierno de Dina Boluarte ni en el Gobierno de José Jerí se pudo hacer una sola obra".

“Usted ha pasado de ser congresista a ser presidente de la noche a la mañana. Pero usted no tiene recorrido, como yo lo tengo, de conocer la realidad de la gente del pueblo y la gente de la calle”, mencionó.

Su disconformidad también se extendió a los miembros del gabinete:“¿Cuándo vas a hacer trabajar a tus ministros? Esas son las personas que tienen que ayudar, personas en situación de calle, personas que no tienen un techo”.

