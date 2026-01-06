HOYSuscripcion LR Focus

Se concreta golpe a la Fiscalía: adiós Equipos Especiales | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Comisión de Ética verá denuncia contra congresista Kira Alcarraz por agresión a fiscalizador del SAT

Presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que conversó con el presidente de ese grupo de trabajo, Elvis Vergara, para que investiguen esta denuncia. Alcalde de Lima rechazó el acto violento de Alcarraz y le recordó que "los cargos son efímeros".

Rospigliosi calificó de inaceptable agresión de Alcarraz.
Rospigliosi calificó de inaceptable agresión de Alcarraz.

Tras conocerse que la parlamentaria Kira Alcarraz protagonizó otro hecho de violencia al abofetear a un inspector de transporte, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitó que la denuncia sea vista en la Comisión de Ética, como corresponde.

Rospigliosi calificó de inaceptable la agresión que efectuó su colega contra un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la noche del último lunes, cuando se ejecutaba un operativo a la altura del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores (SJM).

PUEDES VER: Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

“He hablado con el presidente de la Comisión de Ética del Congreso (Elvis Vergara) para que asuman el caso. Por un asunto anterior -agresión a periodista- se votó una sanción, pero plantearon reconsideración. Hay complicidades inadmisibles”, afirmó el legislador fujimorista.

Alcalde de Lima se pronuncia

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también rechazó este acto de violencia.  “Hemos tenido un incidente lamentable (…) Por la información que hemos recibido, el vehículo intervenido era propiedad de la congresista y hubo una serie de circunstancias y situaciones algo violentas”, respondió.

Y es que, según el reporte policial, el inspector intervino el auto de placa CTM-375, donde se encontraba la legisladora no agrupada, debido a que el vehículo tenía una orden de captura por adeudar 1.327 soles por diversas papeletas.

Debido a esta agresión, el burgomaestre invocó a las autoridades a que no reaccionen de esta forma indebida. “Hay que cumplir con las normasSi no se actúa de forma adecuada, cumpliendo con el pago de papeletas, infracciones, hay que ser claros en reconocer cuando hay una falta y no sobreactuar”, señaló.

Reggiardo evitó acusar a la congresista Alcarraz. “Yo no quisiera entrar en una discusión abierta con la congresista. Creo que se equivocó (...) Los cargos son efímeros. Las autoridades somos autoridades por un tiempo determinado y después seguimos siendo personas como cualquiera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta”, dijo.

Sigue sin dar la cara

Hasta la tarde de este martes, la parlamentaria ha evitado pronunciarse sobre este episodio de violencia que no es el primero: en octubre pasado amenazó a una periodista.

Mientras tanto, el SAT precisó que si bien el vehículo de la congresista fue trasladado al depósito municipal, conforme al procedimiento administrativo, posteriormente fue liberado tras acogerse a un fraccionamiento de deuda.

