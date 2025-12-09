HOYSuscripcion LR Focus

ONPE descarta fraude en internas de Acción Popular: precandidato Edwin Martínez confirma victoria de Barnechea

Desde la ONPE descartan las acusaciones de un presunto fraude contra la institución en la elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial de Acción Popular. Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se registraron incidencias porque algunos nombres de la lista de delegados elegidos el 30 de noviembre no coincidían con la relación de personas habilitadas para votar el 7 de diciembre.

ONPE y JNE ya cuentan con una posición frente a las denuncias de un presunto fraude en Acción Popular. Foto: Composición/LR
Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el subgerente de documentación e investigación electoral, Pablo Hartill, rechazó las acusaciones en contra de la institución sobre un presunto fraude electoral en los comicios internos de Acción Popular que dieron como ganador a Alfredo Barnechea.

Durante una entrevista, Hartill aseguró que la institución actuó de acuerdo a la información registrada por la misma organización política, quien eligió a sus delegados el pasado 30 de noviembre y que tuvo hasta el 3 de diciembre para inscribirlos a través del aplicativo de elecciones primarias.

"La organización política había habilitado a la presidenta de su organismo electoral central, ella tenía la clave porque ellos se la habían otorgado y esta persona ha registrado un listado de delegados con la venia de la organización política", explicó.

En esa misma línea, Hartill resaltó que la ONPE realizo los procedimientos conforme a ley y dio la información como válida. Además, indicó que la institución no participó en las elecciones internas donde se eligieron a los delegados.

De igual manera, la ONPE descartó que se realice otra elección para elegir al candidato presidencial en Acción Popular debido a que se debe respetar el cronograma electoral.

Al ser consultado si podría caer la candidatura de Barnechea en caso se descubra un presunto fraude, Hartill afirmó que esa sería una decisión del JNE.

¿Qué dijo el JNE?

El coordinador legal del gabinete de asesores de la presidencia del JNE, Jorge Valdivia, indicó que en medio de las elecciones internas por delegados se tuvo que levantar un incidente.

La razón, según detalló Valdivia, la relación de delegados elegidos el 30 de noviembre que fue notificado al JNE no coincidían con los nombres de la relación de las personas que irían a sufragar el 7 de diciembre. "Se levantó la incidencia que dio mérito a un informe que fue remitido a la ONPE para que tomen conocimiento y nos informen sobre ello", manifestó.

En esa misma línea, el miembro de la institución afirmó que se encuentran en evaluación de los informes de fiscalización de algunas acatas que se levantaron.

Sin embargo, tanto JNE y ONPE coincidieron en que no habría lugar en realizar otra elección por un tema del cronograma electoral.

Desde Acción Popular ya aceptan la victoria de Alfredo Barnechea

En diálogo con La República, el congresista Edwin Martínez recalcó que la ONPE ya reconoció a Alfredo Barnechea como el ganador de las elecciones primarias y candidato presidencial del partido. Asimismo, aseguró que "mientras no haya algo objetivo" evitará pronunciarse sobre un presunto fraude.

"Uno dice una cosa, otro dice otra, pero al final no hay nada claro", manifestó.

De igual manera, Martínez mencionó que "por el bien del partido" se tiene que reconocer que Barnechea ganó los comicios primarios, tal como lo hizo la ONPE. Por otro lado, el parlamentario indicó que el presidente de la organización, Julio Chávez, está en todo su derecho de denunciar un supuesto fraude en las elecciones en caso haya pruebas y tenga los argumentos que lo sustenten.

