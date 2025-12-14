Congresistas de Acción Popular contrarreloj en sus intenciones de reelegirse en el 2026

El partido político Acción Popular fue retirado de las Elecciones 2026 luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara sus elecciones internas, debido a que el proceso presentó vicios sustanciales que vulneraron los principios de la democracia interna. En ese sentido, ocho de los actuales miembros de la bancada de la lampa buscan su reelección, pero, al estar impedidos por el JNE, corren contrarreloj para continuar en el Parlamento.

Ese es el caso de los legisladores María del Carmen Alva, Carlos Alva Rojas, Luis Aragón, Silvia Monteza Facho, Juan Carlos Mori, Hilda Portero López, Wilson Soto y Elvis Vergara, quienes buscan ser reelegidos como diputados o senadores.

De acuerdo con el experto en temas electorales, José Villalobos, los actuales parlamentarios de Acción Popular que se encuentren afiliados al partido sí pueden postular por otra organización política. Para ello, primero deben recibir la invitación de otra agrupación. Luego, el partido fundado por Fernando Belaúnde Terry deberá otorgarles el permiso correspondiente para que puedan ser candidatos por otra organización política.

Sin embargo, los parlamentarios corren contrarreloj. El JNE estableció el cronograma electoral, en el cual se fija que el 23 de diciembre es la fecha límite para que los partidos políticos inscriban a sus candidatos al próximo Congreso, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados.

Es decir, cuentan con menos de diez días para concretar sus intenciones de reelegirse en 2026.

Es preciso resaltar que la resolución del JNE anuló tanto las elecciones primarias, así como la participación de los candidatos a presidentes, senadores, diputados y parlamento andino del partido. Asimismo, resaltó que dicha decisión es inapelable y definitiva.

Ocho congresistas de Acción Popular contrarreloj para reelegirse en 2026

Según la lista de candidatos al Congreso enviado a la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE), la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, postularía como senadora. Sin embargo, en un post en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Alva dio a entender que se quedaría en Acción Popular, a pesar de la decisión del JNE.

"Yo nací en Acción Popular y mi vida política se sustenta en esa vocación y esos valores. El legado de Fernando Belaúnde Terry no va a morir", publicó.

Por otro lado, el parlamentario Carlos Alva Rojas postularía como diputado por La Libertad. En septiembre de este año, Alva Rojas votó a favor de archivar en la Comisión Permanente la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes en protestas en 2022 y 2023. En marzo del 2023, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) allanó su domicilio en Trujillo en el marco de las investigaciones por el caso "Los Niños".

De acuerdo con la tesis fiscal, este caso involucra al expresidente sentenciado Pedro Castillo, quien supuestamente otorgaba beneficios a parlamentarios a cambio de que voten en contra de mociones de vacancia y a favor de cuestiones de confianza presentadas por el exmandatario y su gabinete.

En tanto, Luis Aragón Carreño sería candidato como diputado por el departamento del Cusco. Aragón, quien es vicepresidente de la Comisión de Constitución, votó a favor -pero con reservas- del retorno de la inmunidad parlamentaria. Según indicó, dicho beneficio congresal no debría aplicarse en casos de delitos comunes.

Sin embargo, en 2023 el allanamiento por el caso Los Niños también lo incluyó y la Fiscalía revisó su domicilio con la finalidad de obtener pruebas que aporten a la investigación.

Mientras tanto, la legisladora Silvia Monteza Facho tenía entre sus planes lanzarse como senadora. Actualmente, Monteza Facho es representante nacional por el departamento de Cajamarca. Sin embargo, es preciso resaltar que también formó parte del allanamiento fiscal en 2023 en su domicilio en Jaén por el caso Los Niños.

De las diligencias, también formaron parte los agentes de la División Policial de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Por otro lado, en febrero de este año, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de negociación incompatible. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia.

En tanto, el congresista Juan Mori Celis también postulaba como diputado, pero por el departamento de Loreto. En abril del 2023, el Pleno del Congreso decidió archivar la denuncia constitucional en su contra en el marco de las investigaciones por el caso Los Niños.

En julio de este año, el Poder Judicial ordenó a la Fiscalía concluir las indagaciones que se le sigue al congresista Mori por el mismo caso por el supuesto delito de tráfico de influencias.

En el caso de la congresista Hilda Portero López, ella postulaba como diputada por Lambayeque. En 2023, el allanamiento por el denominado caso Los Niños también la involucró y la Fiscalía acudió a su vivienda. No obstante, la legisladora respondió: "Yo me allano a todo, desde el principio. He venido a un evento en el terminal portuario de Eten y me doy con la sorpresa del allanamiento. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario".

En diciembre del año pasado, la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de concusión porque supuestamente la parlamentaria habría obligado a sus trabajadores a entregar sumas de dinero por media de una de sus asesoras. Sin embargo, fue archivada en la SAC del Congreso al ser declarada improcedente.

El legislador Wilson Soto Palacios también postulaba como senador. No obstante, en 2023, la Fiscalía también allanó su domicilio en el marco de las investigaciones por el caso Los Niños.

Por otro lado, el parlamentario propuso un proyecto de ley que exigía que los influencers cuenten con un título profesional para difundir información especializada sobre algún tema en redes sociales. Sin embargo, días después, retiró la iniciativa.

Al enterarse de la decisión del JNE sobre Acción Popular, Soto se pronunció en su cuenta de X: “Acción Popular es un partido histórico, con una militancia amplia y comprometida, que no merece atravesar una coyuntura como esta. Las situaciones internas no pueden seguir debilitando su institucionalidad, vengan de donde vengan".

Finalmente, Elvis Vergara también buscaba repetir el plato como diputado por Ucayali. Vergara se desempeña como el presidente de la Comisión de Ética, a pesar de ser investigado por el caso Los Niños.

En ese sentido, su propio partido Acción Popular rechazó su designación en Ética. "Aclaramos que esta decisión no ha sido consultada con el partido, por lo que responde únicamente a la voluntad de los miembros de la representación parlamentaria”, dijo la organización política en un comunicado difundido en redes sociales.

Es preciso resaltar que, en mayo del 2023, el Congreso decidió archivar la acusación constitucional contra Vergara por ese mismo caso.