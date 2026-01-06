La Asociación Automotriz del Perú (AAP) advirtió, a través de un comunicado, que la decisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de postergar el uso obligatorio de las nuevas placas para motocicletas y otros vehículos menores de siete dígitos ha desencadenado una grave crisis operativa en la emisión de placas, que derivará en un desabastecimiento total durante los próximos cuatro meses.

El gremio explicó que esta situación se origina tras la reciente publicación del Decreto Supremo N.° 021-2025-MTC y la Resolución Directoral N.° 0034-2025-MTC/18, emitidas el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, respectivamente, las cuales postergan la aplicación de las nuevas placas Mercosur hasta el 30 de noviembre de este año, afectando directamente la fabricación y el uso de placas para los vehículos de la categoría L ya producidos.

AAP advierte paralización total de la producción de placas para motos

La AAP señaló que, con un año de anticipación, instaló una nueva cadena de suministro, líneas de proveedores y procesos de producción para cumplir con las especificaciones establecidas por el MTC. Sin embargo, precisó que la decisión fue adoptada sin consulta previa, lo que, según indicó, constituye un incumplimiento del convenio suscrito entre ambas partes.

Como consecuencia, la producción y distribución de nuevas placas quedó completamente paralizada en todo el país por un periodo mínimo de 16 semanas. El gremio explicó que ese es el tiempo necesario para reinstalar la cadena de suministro de la placa azul de seis dígitos, plazo que podría ampliarse si se opta por un proveedor distinto.

“Esta situación afecta directamente a las personas y familias que dependen de este tipo de vehículos para su transporte y generación de ingresos. Estamos al borde de un colapso en el sector, que perjudicará a más de 150.000 usuarios y sus familias en todo el país”, advirtió Jaime Graña, gerente general de la AAP.

La norma del MTC dispone, además, la postergación de los cambios en las características de las planchas metálicas, la calcomanía holográfica de seguridad (conocida como tercera placa) y la implementación de una placa holográfica delantera para motocicletas. En ese contexto, continuará vigente el actual sistema de identificación vehicular, sin exigencia de nuevas placas ni elementos de seguridad adicionales por el momento.

AAP pide reunión urgente con el MTC para evitar crisis en la movilidad

Ante este escenario, la AAP exhortó formalmente al MTC a convocar una reunión urgente para presentar alternativas de solución que sean viables, sostenibles y mantengan la misma tarifa, a fin de evitar impactos sociales y económicos de gran magnitud.

Entre las propuestas planteadas, el gremio sugirió autorizar temporalmente el uso de las nuevas placas ya fabricadas, con el objetivo de evitar lo que calificó como “una crisis innecesaria en la movilidad”.

“Esta decisión unilateral del MTC es un golpe durísimo para el sector, pero sobre todo para los ciudadanos. Nos obligan a volver a un sistema obsoleto, generando un retraso artificial de al menos 16 semanas que perjudica directamente a decenas de miles de familias que esperan su motocicleta o trimoto para trabajar, movilizarse o sostener sus negocios”, sostuvo Graña.

