Chabuca Granda, Victoria Angulo y la historia de “La flor de la canela”, por Eduardo González Viaña

Señora Victoria Angulo: usted la vio entrar en su vivienda y se sintió feliz de recibir a Chabuca Granda, como todos los que alguna vez la trataron porque Chabuca tenía sangre dulce para la gente buena.

Ni usted ni ella sabían, sin embargo, que aquel era un encuentro memorable y que haría de ustedes el paradigma de dos mujeres tan queridas en la historia peruana como Manuelita Sáenz y Santa Rosa de Lima.

Jazmines en el pelo y rosas en la cara: así se veía usted, Victoria, y así quedaría retratada para siempre. Nuestra Chabuca logró que esa imagen perdurara por los siglos de los siglos en el viejo puente, el río y la alameda.

El encuentro

El encuentro entre estas dos mujeres y el vals “La flor de la canela” son decisivos en la cultura peruana porque esa pieza musical es la primera canción aceptada universalmente y acaso también la más importante de nuestra querida cantautora.

En ese tiempo, Chabuca trabajaba en una exclusiva botica del Jirón de la Unión como consejera de los productos de belleza Helena Rubinstein. Por su puerta pasaba todos los días doña Victoria quien regresaba al Rímac luego de haber trabajado como lavandera en Barranco.

Convertir la belleza de Victoria en un símbolo de la mujer peruana es un hecho que, en su tiempo y hasta ahora, desafía los estúpidos preceptos racistas aún impresos en nuestra cultura.

Recuérdese que antes de este hecho cultural, el escritor peruano Clemente Palma había pergeñado un libro en el que afirmaba que “las razas inferiores” debían desaparecer y que la solución para todos los problemas peruanos era asumir una posición como las de matar indios, que se había ensayado en el lejano Oeste.

Chabuca Granda y Victoria Angulo. Imagen: Difusión.

Más todavía, en la década del 30, la clase dirigente del Perú se orientó definitivamente al apoyo de los nazis, fascistas y franquistas, que en esos momentos dominaban el Viejo Mundo.

Hubo, además, un partido, la Unión Nacional, que hacía del racismo una consigna de lucha y que, sin embargo, tenía como jefe a un presidente de ancestro africano.

Pero dejemos las historias tristes, y volvamos a Chabuca.

Usted la vio llegar, Victoria

Victoria: usted la vio llegar y suplicarle que, por favor, la acompañara. Usted vivía en una casa de El Montón, en El Rímac, era lavandera y, por todo eso, acaso debió extrañarle que aquella joven elegante la buscara.

Pero no fue así porque usted la conocía desde la época en que ella llegó a Lima. Colorada, serranita y asombrada, Chabuca le pidió a usted que la acompañara en su caminata por la calle principal del Rímac, el puente, la plaza de Armas, la Catedral, la Basílica de La Merced, la cruz del padre Urraca, el Jirón de la Unión, la plaza San Martín, y desde allí, por los cielos donde ustedes dos deben haberse encontrado para continuar cantando a nuestra tierra.

Los Morochucos y Los Chamas

A Chabuca le impresionó la elegancia de esta mujer de porte majestuoso que, al mismo tiempo, era una madre querendona que hallaba la felicidad plena engriendo a sus hijos, nietos y amigos.

La metáfora “jazmines en el pelo y rosas en la cara”, se refería al cabello blanco de Victoria que contrastaba con su tez negra, y a sus mejillas sonrojadas por la larga y diaria caminata. El emblemático vals retrata fielmente la gracia, la armonía en el movimiento de las caderas, la elegancia y coquetería, y el taconeo del que era ama y señora la mítica Victoria.

El tema fue grabado originalmente por Los Morochucos en 1953, pero no logró despegar. Recién a inicios de 1954, con un arreglo más tradicional y popular, fue grabado por el trío Los Chamas y alcanzó gran éxito.

Desde entonces, “La Flor de la Canela” se ha convertido en un símbolo de peruanidad que recorre el mundo. Ha sido interpretada por María Martha Serra Lima, Lucha Reyes, Raphael, Julio Iglesias, Plácido Domingo, Lola Flores, Juan Diego Flórez y Caetano Veloso, entre muchos otros más.

Alguna vez, mi entrañable amigo el poeta César Calvo dijo: “Ahora ya puedo hablar de Chabuca como una maravillosa amiga que inventó esta ciudad”. Ella aseguró: “Yo soy la famosa, pero la importante es Victoria Angulo, el personaje de mi canción”.