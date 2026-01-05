HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Barcelona - Athletic Club: día, hora y canal de TV para ver la semifinal de la Supercopa de España

Los dirigidos por Hansi Flick llegan a la semifinal de la Supercopa de España con una racha de 9 victorias consecutivas. Revisa todos los detalles del partido entre Barcelona y Athletic Bilbao.

Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España. Foto: Athletic Club
Barcelona es el vigente campeón de la Supercopa de España. Foto: Athletic Club

FC Barcelona y Athletic Club serán los encargados de dar inicio a la Supercopa de España. Luego de imponerse a Espanyol en el derbi catalán, el equipo de Lamine Yamal y compañía partirá hacia Arabia Saudita para verse las caras contra el conjunto vasco en la primera semifinal de este mini torneo.

El vencedor de esta serie asegurará su presencia en la gran final. Su rival saldrá de la llave que disputarán Real Madrid frente al Atlético de Madrid.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más

lr.pe

¿Cuándo juega Barcelona vs Athletic Club?

El partido entre Barcelona vs Athletic Club, por la semifinal de la Supercopa de España, se disputará este miércoles 7 de enero. El estadio King Abdullah Sports City, ubicado en la ciudad de Yeda (Arabia Saudita), será escenario del cruce.

¿A qué hora juega Barcelona versus Athletic Club ?

En territorio peruano, el choque entre blaugranas y vascos se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

PUEDES VER: ¿Por qué FIFA no le quitará la sede del Mundial a Estados Unidos tras ataques a Venezuela según sus propios estatutos?

lr.pe

¿Dónde ver Barcelona - Athletic Club?

La transmisión por TV del partido Barcelona vs Athletic Club se podrá ver a través de América TV de manera gratuita en suelo peruano. Además, la señal de DSports ofrecerá una cobertura para toda Latinoamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: DSports
  • Chile: DSports
  • Colombia: DSports, Win Sports
  • Ecuador: DSports
  • México: Sky Sports México
  • Paraguay: DSports
  • Perú: América TV, DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: ESPN2, ESPN Deportes, ESPN,  SelectfuboTV
  • España: Movistar+

¿Dónde ver Barcelona contra Athletic Club online?

Aparte de la plataforma América tvGO, también podrás seguir el Barcelona vs Athletic Club online y gratis por la cobertura de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

