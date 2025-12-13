HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina
Alianza Lima bicampeón de la Liga Femenina     
Política

Acción Popular se queda fuera de las Elecciones 2026: resolución completa, argumentos y cronología de la crisis

El Jurado Nacional de Elecciones declaró nulas las elecciones primarias de Acción Popular por vicios sustanciales que vulneraron la democracia interna y el debido proceso. El fallo impide la realización de nuevos comicios internos y deja al partido fuera del proceso electoral rumbo al 2026.

Acción Popular queda fuera de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR
Acción Popular queda fuera de las elecciones generales 2026. Foto: composición LR

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por Acción Popular para definir a sus candidatos a las elecciones generales 2026. La decisión fue adoptada mediante la Resolución N. 0745-2025-JNE, tras concluir que el proceso presentó vicios sustanciales que comprometieron la legitimidad y regularidad de la democracia interna del partido, por lo que no podrán participar en los comicios generales del 2026.

El organismo electoral determinó que existieron inconsistencias en la conformación de delegados, al detectarse que la relación de personas proclamados por el Comité Nacional Electoral (CNE) no coincidía con la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Estas irregularidades se registraron en las elecciones internas realizadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país.

El JNE fue enfático al señalar que el 100% de las mesas presentó un vicio sustancial, al haberse incluido ciudadanos que no fueron elegidos como delegados en el proceso interno, lo que afectó de manera directa los principios de democracia interna y el debido proceso. "Esta situación evidencia que el 100% de las mesas presentaron un vicio sustancial relacionado con la conformación del cuerpo electoral, afectando la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la OP", detallan en la resolución.

Los argumentos del JNE

El JNE explicó que la democracia interna es la base de cualquier partido político, ya que garantiza que la elección de candidatos se haga con reglas claras, transparentes y respetadas por todos. En el caso de Acción Popular, ese principio no se cumplió, porque el proceso interno se realizó con irregularidades graves.

El organismo electoral señaló que su función es asegurar que las elecciones reflejen realmente la voluntad de quienes votan, y que los procesos se desarrollen conforme a la ley. Por ello, indicó que no se podían ignorar las impugnaciones presentadas por los militantes del partido, ya que hacerlo habría significado incumplir su deber de fiscalizar los procesos electorales.

Asimismo, el JNE recordó que el sistema electoral, integrado por el propio JNE, la ONPE y el Reniec, tiene la responsabilidad de garantizar que las votaciones sean limpias y que los resultados expresen de manera fiel lo decidido en las urnas. Al haberse detectado fallas graves en la conformación de los delegados que votaron determinaron que el proceso perdió legitimidad.

Finalmente, el Pleno aclaró que, aunque declaró la nulidad de las elecciones primarias, no se pueden ordenar nuevos comicios internos, ya que los plazos del calendario electoral son estrictos y que si lo hacían se ponían en riesgo las elecciones generales del 2026.

Cronología de la crisis

La crisis de Acción Popular ocurrió tras la elección de Alfredo Barnechea como candidato presidencial. Varios militantes denunciaron que se había reemplazo irregularmente a delegados; además, denunciaron que se ofrecieron presuntas ofertas de trabajo a cambio de apoyo político. Pero no solo eso. También, acusaron de suplantaciones y acreditaciones cuestionadas en el proceso.

Es así que el 4 de diciembre se reportó que al menos 26 delegados que fueron elegidos el 30 de noviembre habrían sido sustituidos sin argumentos. Según los denunciantes el Comité Electoral, que preside Cinthia Pajuelo, habría enviado a la ONPE una lista distinta a la que se aprobó inicialmente en actas regionales.

Tras quedar en segundo lugar, Julio Chávez denunció un fraude en la elección interna, alegó manipulación de la lista de delegados y anunció la presentación de una impugnación ante el JNE para que se evaluara la legalidad del proceso y de la proclamación del candidato presidencial.

“Es un hecho inédito en la historia de las elecciones primarias de Acción Popular: se perpetró un manifiesto y grosero fraude. La expresidenta del Comité Nacional Electoral, sin fundamento ni sustento documental alguno, sustituyó a 28 delegados que habían sido electos en la jornada del 30 de noviembre, presuntamente con la complicidad de la ONPE", señalaba Chávez mediante un comunicado.

Estas impugnaciones fueron finalmente evaluadas por el Pleno del JNE, que concluyó que las irregularidades detectadas no eran subsanables y que correspondía declarar la nulidad de las elecciones primarias.

