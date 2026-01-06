Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias tras su captura y juicio del exdictador venezolano en Estados Unidos
Nicolás Maduro, exdictador venezolano, fue capturado y compareció en una corte federal en Nueva York por narcoterrorismo y cargos relacionados con armas. Se declaró no culpable ante las acusaciones.
- Audiencia de Maduro: exdictador venezolano comparecerá nuevamente el 17 de marzo y seguirá detenido en EE.UU.
- Petro le responde a Trump tras amenazarlo con intervenir Colombia como en Venezuela: "Tomaré de nuevo las armas"
Nicolás Maduro, el exdictador venezolano, compareció ante una corte federal en Nueva York tras ser capturado por fuerzas de Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos relacionados con armas. En su primera audiencia, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, rechazó las acusaciones y sostuvo que fue “secuestrado” y que sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela, mientras su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.
La captura y el proceso judicial desataron un amplio debate internacional y tensiones diplomáticas: en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. El Consejo de Seguridad de la ONU y expertos legales advierten que este caso, inusual por involucrar a un jefe de Estado extranjero, plantea complejos desafíos jurídicos sobre soberanía y derechos internacionales.
Nicolás Maduro EN VIVO: entérate aquí las últimas noticias
ONU afirma que la operación de EE. UU. "socavó un principio fundamental del derecho internacional"
La Organización de las Naciones Unidas expresó el martes su profunda preocupación por la intervención militar estadounidense en Venezuela que, según ella, "socavó un principio fundamental del derecho internacional".
"Ningún estado debe amenazar ni utilizar la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado", declaró Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en una rueda de prensa en Ginebra.
Con información de AFP
Delcy Rodríguez jura como presidenta de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional como presidenta encargada de Venezuela, de acuerdo con la instrucción del máximo tribunal del país, debido a la ausencia de Nicolás Maduro, quien compareció ante un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, por acusaciones de narcoterrorismo.
"Vengo con dolor por el sufrimiento causado al pueblo venezolano tras una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: Maduro y la primera combatiente dama Cilia Flores", expresó. Lee la nota completa AQUÍ.
