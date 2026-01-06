Nicolás Maduro EN VIVO: últimas noticias tras su captura y juicio del exdictador venezolano en Estados Unidos

Durante su audiencia, Maduro afirmó que fue “secuestrado” y sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela. Foto: Composición LR

Nicolás Maduro, el exdictador venezolano, compareció ante una corte federal en Nueva York tras ser capturado por fuerzas de Estados Unidos, donde enfrentó cargos federales por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos relacionados con armas. En su primera audiencia, Maduro se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le imputan, rechazó las acusaciones y sostuvo que fue “secuestrado” y que sigue siendo el presidente constitucional de Venezuela, mientras su esposa, Cilia Flores, también se declaró inocente.

La captura y el proceso judicial desataron un amplio debate internacional y tensiones diplomáticas: en Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue juramentada como presidenta interina. El Consejo de Seguridad de la ONU y expertos legales advierten que este caso, inusual por involucrar a un jefe de Estado extranjero, plantea complejos desafíos jurídicos sobre soberanía y derechos internacionales.

