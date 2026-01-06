HOYSuscripcion LR Focus

Política

Denuncian a congresista Kira Alcarraz por agredir a fiscalizador del SAT

Legisladora abofeteó al inspector que intervino el vehículo, donde viajaba, porque contaba con orden de captura por papeletas. Según reporte policial, Alcarraz habría realizado una supuesta llamada a un comandante PNP.

Debería ser sancionada por su conducta violenta.
Debería ser sancionada por su conducta violenta.

Envuelta en otra polémica. La congresista Kira Alcarraz fue denunciada por agredir a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando se ejecutaba un operativo a la altura del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores (SJM).

Según la denuncia policial, que fue corroborada por la Municipalidad de Lima, la noche del último lunes, el inspector intervino el auto de placa CTM-375, donde se encontraba la legisladora no agrupada, debido a que el vehículo tenía una orden de captura por adeudar 1.327 soles por diversas papeletas.

Tras esa decisión, la parlamentaria, que estaba como acompañante, bajó para disuadir que el vehículo sea llevado a un depósito municipal. No obstante, al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular al fiscalizador, cuya identificación se mantiene en reserva por temor a represalias.

lr.pe

Pero eso no fue todo. La denuncia policial también señala que la congresista Alcarraz habría realizado una supuesta llamada a un comandante de la Policía indicando que se le brinde apoyo a su persona. También habría amenazado al fiscalizador que estaba realizando su trabajo y aplicando la ley como lo hace con todos los ciudadanos comunes.

Se ha conocido que el inspector pasará por médico legista y el caso será trasladado a un juzgado de paz.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de Lima y el SAT rechazaron la agresión contra su personal. “Expresamos nuestra solidaridad con el colaborador que fue agredido por la congresista Kira Alcarraz durante un operativo”, dijeron.

Informaron además que el vehículo fue trasladado al depósito conforme al procedimiento administrativo. Sin embargo, posteriormente, fue liberado tras acogerse a un fraccionamiento de deuda.

“Desde el SAT de Lima rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de siempre ejemplar y respeto y legalidad”, precisaron.

No es la primera vez

En octubre pasado, Kira Alcarraz amenazó a una periodista que le consultó por la contratación de Diana Alani de la Cruz Flores, pareja de su hijo Yarcino Yorch Villegas Alcarraz, en un cargo de confianza dentro de su despacho parlamentario.

Durante una entrevista con el programa ContraCorriente, la legisladora fue cuestionada por el aparente caso de nepotismo, tras conocerse que la novia de su hijo figura como trabajadora en su equipo. Lejos de responder con transparencia, Alcarraz reaccionó alterada y lanzó expresiones intimidatorias contra la reportera Marycielo del Castillo.

"Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo y acto seguido, añadió: "Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva".

Por este caso, la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso abrió proceso contra Alcarraz. Ahora se busca determinar si incurrió en una falta ética al haber agredido o vulnerado los derechos de una periodista durante un incidente que aún se encuentra bajo evaluación.

