Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip
Golpe al Ministerio Público. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó la disolución de los equipos de trabajo contra la corrupción en Bajada de Reyes, tal como lo advirtió en diciembre pasado. Casos de investigación pasarán a fiscalías especializadas.
El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó este martes 6 de enero la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), para Casos de Víctimas durante Protestas Sociales (Eficavip) y Los Cuellos Blancos del Puerto, tal como lo advirtió en diciembre pasado. Este último grupo de trabajo es el encargado de investigar a Gálvez.
