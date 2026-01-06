Tomás Gálvez desactiva oficialmente los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop y Eficavip

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó este martes 6 de enero la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), para Casos de Víctimas durante Protestas Sociales (Eficavip) y Los Cuellos Blancos del Puerto, tal como lo advirtió en diciembre pasado. Este último grupo de trabajo es el encargado de investigar a Gálvez.

