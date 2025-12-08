HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Julio Chávez denuncia fraude tras derrota ante Alfredo Barnechea: "Vamos a impugnar y el JNE deberá determinar la legalidad"

Partido de Acción Popular enfrenta una pelea interna tras denuncia de fraude y compra de delegados para favorecer a Alfredo Barnechea en los recientes comicios internos.

Julio Chávez y Alfredo Barnechea se enfrentan por representar a Acción Popular en Elecciones 2026. Foto: composición LR.
Julio Chávez y Alfredo Barnechea se enfrentan por representar a Acción Popular en Elecciones 2026. Foto: composición LR.

Julio Chávez, presidente del partido Acción Popular y aspirante a representar a la organización en las Elecciones 2026, denunció fraude "grosero" tras su derrota ante Alfredo Barnechea, en medio de cuestionamientos por la compra de delegados. A través de un comunicado, indicó que impugnará los resultados y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinará la legalidad de los hechos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Alfredo Barnechea fue elegido por los delegados como candidato presidencial de Acción Popular para las Elecciones 2026. De acuerdo al reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de las actas procesadas y contabilizadas, Barnechea obtuvo 37 votos, mientras que Julio Chávez recibió 26.

TE RECOMENDAMOS

DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Tras los resultados, Chávez señaló que Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional Electoral, sustituyó a 28 delegados electos el 30 de noviembre y los reemplazó con el fin de favorecer a Barnechea en esta elección. Por esta razón, precisó que se perpetró un fraude grosero.

PUEDES VER: Mesías Guevara será el candidato del Partido Morado para las Elecciones 2026

lr.pe

“Es un hecho inédito en la historia de las elecciones primarias de Acción Popular: se perpetró un manifiesto y grosero fraude. La expresidenta del Comité Nacional Electoral, sin fundamento ni sustento documental alguno, sustituyó a 28 delegados que habían sido electos en la jornada del 30 de noviembre, presuntamente con la complicidad de la ONPE (…) Todo ello ocurrió en medio de cuestionamientos por la supuesta compra de delegados mediante dinero y ofrecimiento de puestos de trabajo en el Congreso de la República”, dice el comunicado.

Julio Chávez aseguró que tras las irregularidades detectadas sus personeros impugnarán los resultados que favorecen a Barnechea. “Será el Jurado Nacional de Elecciones quien deberá determinar la legalidad de dichas votaciones y, en consecuencia, el futuro de la candidatura presidencial y de las postulaciones al Congreso y al Parlamento Andino”, expuso.

Notas relacionadas
Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral

Acción Popular en crisis: denuncias de suplantación y audios comprometen a su comité electoral

LEER MÁS
Ebelin Ortiz: “Los que viven del Estado son los congresistas, no los artistas”

Ebelin Ortiz: “Los que viven del Estado son los congresistas, no los artistas”

LEER MÁS
Resultados EN VIVO de las elecciones internas por delegados: Barnechea y Chávez se disputan la candidatura de Acción Popular

Resultados EN VIVO de las elecciones internas por delegados: Barnechea y Chávez se disputan la candidatura de Acción Popular

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

Hermana de Pedro Castillo cobra 4.000 soles del Estado, pero usa su horario para apoyar a su hermano

LEER MÁS
Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

LEER MÁS
Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

LEER MÁS
Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

Poder Judicial descarta golpe de Estado y ratifica condena contra Pedro Castillo solo por conspiración

LEER MÁS
Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

Defensoría del Pueblo bajo revisión internacional por presunta pérdida de independencia y silencio frente a denuncias

LEER MÁS
Resultados EN VIVO de las elecciones internas por delegados: Barnechea y Chávez se disputan la candidatura de Acción Popular

Resultados EN VIVO de las elecciones internas por delegados: Barnechea y Chávez se disputan la candidatura de Acción Popular

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Boca Juniors vs Racing EN VIVO por semifinales del Torneo Clausura de Argentina via ESPN y TNT Sports

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza: "Si me están persiguiendo de esta manera absurda, quiere decir que mis denuncias tienen certeza"

Elecciones 2026: José Williams será candidato presidencial de Avanza País tras renuncia de Phillip Butters

Tomás Gálvez y sus cambios en la Fiscalía: designaciones y remociones en medio de crisis institucional

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025