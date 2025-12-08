Julio Chávez, presidente del partido Acción Popular y aspirante a representar a la organización en las Elecciones 2026, denunció fraude "grosero" tras su derrota ante Alfredo Barnechea, en medio de cuestionamientos por la compra de delegados. A través de un comunicado, indicó que impugnará los resultados y que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinará la legalidad de los hechos.

Alfredo Barnechea fue elegido por los delegados como candidato presidencial de Acción Popular para las Elecciones 2026. De acuerdo al reporte oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de las actas procesadas y contabilizadas, Barnechea obtuvo 37 votos, mientras que Julio Chávez recibió 26.

Tras los resultados, Chávez señaló que Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Nacional Electoral, sustituyó a 28 delegados electos el 30 de noviembre y los reemplazó con el fin de favorecer a Barnechea en esta elección. Por esta razón, precisó que se perpetró un fraude grosero.

“Es un hecho inédito en la historia de las elecciones primarias de Acción Popular: se perpetró un manifiesto y grosero fraude. La expresidenta del Comité Nacional Electoral, sin fundamento ni sustento documental alguno, sustituyó a 28 delegados que habían sido electos en la jornada del 30 de noviembre, presuntamente con la complicidad de la ONPE (…) Todo ello ocurrió en medio de cuestionamientos por la supuesta compra de delegados mediante dinero y ofrecimiento de puestos de trabajo en el Congreso de la República”, dice el comunicado.

Julio Chávez aseguró que tras las irregularidades detectadas sus personeros impugnarán los resultados que favorecen a Barnechea. “Será el Jurado Nacional de Elecciones quien deberá determinar la legalidad de dichas votaciones y, en consecuencia, el futuro de la candidatura presidencial y de las postulaciones al Congreso y al Parlamento Andino”, expuso.