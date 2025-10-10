Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí toma juramento al Gabinete Ministerial

Tras la vacancia de Dina Boluarte, el ahora presidente del Congreso, José Jerí, asume la Presidencia del Perú e inicia la configuración de su gabinete ministerial, mientras el país vive una etapa política convulsa e incierta. El Congreso debatió y aprobó la destitución de Boluarte en una sesión extraordinaria prolongada hasta la madrugada. Jerí, en su condición de titular del Legislativo y tras asumir el cargo presidencial, tiene ahora el reto urgente de designar un gabinete que atienda la crisis de inseguridad ciudadana que azota al país.

