Curwen en La República | Vacancia de Dina Boluarte y nuevo presidente de la República

Política

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí toma juramento al Gabinete Ministerial

Tras la vacancia de Dina Boluarte, el ahora presidente del Congreso, José Jerí, asume la Presidencia del Perú e inicia la configuración de su gabinete ministerial, mientras el país vive una etapa política convulsa e incierta.

José Jerí deberá formular el próximo Gabinete Ministerial. Foto: Sebastián Blanco / LR
José Jerí deberá formular el próximo Gabinete Ministerial. Foto: Sebastián Blanco / LR

Tras la vacancia de Dina Boluarte, el ahora presidente del Congreso, José Jerí, asume la Presidencia del Perú e inicia la configuración de su gabinete ministerial, mientras el país vive una etapa política convulsa e incierta. El Congreso debatió y aprobó la destitución de Boluarte en una sesión extraordinaria prolongada hasta la madrugada. Jerí, en su condición de titular del Legislativo y tras asumir el cargo presidencial, tiene ahora el reto urgente de designar un gabinete que atienda la crisis de inseguridad ciudadana que azota al país.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
