Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura
¡No hay margen de error! Alianza Lima se ubica en la cima; sin embargo, su visita a Cusco podría cambiar todo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.
- Christian Cueva revela deuda de 5 millones de dólares con FIFA: “Si no pago, no puedo jugar”
- Delantero de Los Chankas lanza advertencia a Alianza Lima en la recta final del Torneo Apertura: "Estamos muy vivos todavía"
Son tres los clubes que definirán al campeón del Torneo Apertura: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano no tienen margen de error en el tramo final. Los dirigidos por Pablo Guede se ubican en la cima; sin embargo, en la jornada 15 tendrán que afrontar una verdadera final en Cusco.
Por su parte, los Guerreros de Andahuaylas recibirán en su fortaleza a CD Moquegua y estarán atentos a lo que ocurra en el Inca Garcilaso para ver cómo se moverá la tabla de posiciones.
PUEDES VER: Alianza Lima toma acciones contra Vivian Baella por caso Flavia Montes y exige rectificación: "Plazo de 24 horas"
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Los Chankas y Cienciano son los escoltas que buscan arrebatarle la punta a los íntimos.
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|DG
|Pts
|1.
|Alianza Lima
|14
|10
|+18
|33
|2.
|Los Chankas
|14
|9
|+6
|30
|3.
|Cienciano
|14
|9
|+12
|29
|4.
|Universitario
|14
|6
|+9
|25
|5.
|Melgar
|14
|6
|+4
|21
|6.
|Cusco FC
|14
|6
|-4
|21
|7.
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|+1
|20
|8.
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|-2
|19
|9.
|Alianza Atlético
|14
|4
|+2
|17
|10.
|ADT
|14
|4
|+1
|17
|11.
|CD Moquegua
|14
|5
|-5
|17
|12.
|Sporting Cristal
|14
|4
|0
|16
|13.
|UTC
|14
|4
|-3
|16
|14.
|Sport Huancayo
|14
|4
|+6
|15
|15.
|Juan Pablo II
|14
|4
|-13
|15
|16.
|Sport Boys
|14
|2
|-6
|13
|17.
|FC Cajamarca
|14
|3
|-7
|12
|18.
|Atlético Grau
|14
|2
|-7
|10
PUEDES VER: Kiara Montes confesó que casi firma por otro club y descartó acercamiento con Universitario: "Fue un invento"
Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura
Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. Más allá de los duelos directos en la parte alta, equipos como FC Cajamarca y Sporting Cristal buscan alejarse de la zona baja.
Viernes 15 de mayo
- FC Cajamarca vs Sporting Cristal | 3.00 p. m.
- Universitario vs Atlético Grau | 8.00 p. m.
Sábado 16 de mayo
- FBC Melgar vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.
- Juan Pablo II vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.
- Cienciano vs Alianza Lima | 5.45 p. m.
- Sport Boys vs Cusco FC | 8.30 p. m.
Domingo 17 de mayo
- ADT Tarma vs Comerciantes Unidos | 11.00 a. m.
- Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca | 1.15 p. m.
- Los Chankas vs CD Moquegua | 3.30 p. m.