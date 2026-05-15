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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura

¡No hay margen de error! Alianza Lima se ubica en la cima; sin embargo, su visita a Cusco podría cambiar todo en la tabla de posiciones del Torneo Apertura.

Solo quedan 3 fechas para finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas
Solo quedan 3 fechas para finalizar el Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1/Los Chankas
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Son tres los clubes que definirán al campeón del Torneo Apertura: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano no tienen margen de error en el tramo final. Los dirigidos por Pablo Guede se ubican en la cima; sin embargo, en la jornada 15 tendrán que afrontar una verdadera final en Cusco.

Por su parte, los Guerreros de Andahuaylas recibirán en su fortaleza a CD Moquegua y estarán atentos a lo que ocurra en el Inca Garcilaso para ver cómo se moverá la tabla de posiciones.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Los Chankas y Cienciano son los escoltas que buscan arrebatarle la punta a los íntimos.

Pos.EquipoPJPGDGPts
1.Alianza Lima1410+1833
2.Los Chankas149+630
3.Cienciano149+1229
4.Universitario146+925
5.Melgar146+421
6.Cusco FC146-421
7.Comerciantes Unidos145+120
8.Deportivo Garcilaso145-219
9.Alianza Atlético144+217
10.ADT144+117
11.CD Moquegua145-517
12.Sporting Cristal144016
13.UTC144-316
14.Sport Huancayo144+615
15.Juan Pablo II144-1315
16.Sport Boys142-613
17.FC Cajamarca143-712
18.Atlético Grau142-710

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Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. Más allá de los duelos directos en la parte alta, equipos como FC Cajamarca y Sporting Cristal buscan alejarse de la zona baja.

Viernes 15 de mayo

  • FC Cajamarca vs Sporting Cristal | 3.00 p. m.
  • Universitario vs Atlético Grau | 8.00 p. m.

Sábado 16 de mayo

  • FBC Melgar vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.
  • Cienciano vs Alianza Lima | 5.45 p. m.
  • Sport Boys vs Cusco FC | 8.30 p. m.

Domingo 17 de mayo

  • ADT Tarma vs Comerciantes Unidos | 11.00 a. m.
  • Deportivo Garcilaso vs UTC Cajamarca | 1.15 p. m.
  • Los Chankas vs CD Moquegua | 3.30 p. m.
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