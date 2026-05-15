Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 EN VIVO: partidos y resultados de la fecha 15 del Torneo Apertura

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Son tres los clubes que definirán al campeón del Torneo Apertura: Alianza Lima, Los Chankas y Cienciano no tienen margen de error en el tramo final. Los dirigidos por Pablo Guede se ubican en la cima; sin embargo, en la jornada 15 tendrán que afrontar una verdadera final en Cusco.

Por su parte, los Guerreros de Andahuaylas recibirán en su fortaleza a CD Moquegua y estarán atentos a lo que ocurra en el Inca Garcilaso para ver cómo se moverá la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Alianza Lima lidera el Torneo Apertura con 33 puntos. Los Chankas y Cienciano son los escoltas que buscan arrebatarle la punta a los íntimos.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 14 10 +18 33 2. Los Chankas 14 9 +6 30 3. Cienciano 14 9 +12 29 4. Universitario 14 6 +9 25 5. Melgar 14 6 +4 21 6. Cusco FC 14 6 -4 21 7. Comerciantes Unidos 14 5 +1 20 8. Deportivo Garcilaso 14 5 -2 19 9. Alianza Atlético 14 4 +2 17 10. ADT 14 4 +1 17 11. CD Moquegua 14 5 -5 17 12. Sporting Cristal 14 4 0 16 13. UTC 14 4 -3 16 14. Sport Huancayo 14 4 +6 15 15. Juan Pablo II 14 4 -13 15 16. Sport Boys 14 2 -6 13 17. FC Cajamarca 14 3 -7 12 18. Atlético Grau 14 2 -7 10

Partidos de la Liga 1 2026: fecha 14 del Torneo Apertura

Así se jugará la jornada 14 del campeonato peruano. Más allá de los duelos directos en la parte alta, equipos como FC Cajamarca y Sporting Cristal buscan alejarse de la zona baja.

Viernes 15 de mayo

FC Cajamarca vs Sporting Cristal | 3.00 p. m.

Universitario vs Atlético Grau | 8.00 p. m.

Sábado 16 de mayo

FBC Melgar vs Sport Huancayo | 1.00 p. m.

Juan Pablo II vs Alianza Atlético | 3.15 p. m.

Cienciano vs Alianza Lima | 5.45 p. m.

Sport Boys vs Cusco FC | 8.30 p. m.

Domingo 17 de mayo