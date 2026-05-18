Roberto Sánchez propone subir sueldo mínimo a S/1.500 y duplicar Pensión 65 a S/500

Sánchez también propone duplicar el subsidio del programa Pensión 65, aumentando la ayuda de S/250 a S/500 bimestrales. | El Peruano

Sánchez también propone duplicar el subsidio del programa Pensión 65, aumentando la ayuda de S/250 a S/500 bimestrales. | El Peruano

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El exministro y candidato presidencial Roberto Sánchez anunció una serie de propuestas económicas y sociales orientadas a combatir la pobreza y reactivar el empleo en el país.

Durante un mitin en Villa El Salvador, planteó elevar la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.130 a no menos de S/1.500 desde el 28 de julio del 2026, además de duplicar el subsidio del programa Pensión 65.

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Sánchez sostuvo que la recuperación económica debe estar directamente vinculada con la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del empleo formal. En ese contexto, anunció el relanzamiento de un programa nacional enfocado en “Hambre Cero” y “Anemia Cero”.

“La recuperación económica, el fomento del empleo tiene que ver con la lucha contra la pobreza”, señaló.

El también excongresista afirmó que el incremento del sueldo mínimo responde a una necesidad postergada durante años y beneficiaría a millones de trabajadores en el país. “La gran primera medida (...) es elevar a todos los trabajadores del Perú la remuneración mínima vital de S/1.130 a no menos de S/1.500 nuevos soles desde el 28 de julio”, indicó.

Propone universalizar Pensión 65

En materia social, Sánchez cuestionó el monto actual que entrega el programa Pensión 65 y señaló que los S/250 bimestrales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores en situación vulnerable.

“¿Ustedes creen que 250 soles alcanza para dos meses como una compensación económica a un adulto mayor? ¡No!”, expresó.

Frente a ello, propuso universalizar el acceso al programa para todas las personas mayores de 65 años y aumentar el subsidio de S/250 a S/500. “No solamente vamos a hacer universal ese derecho (...) sino que además vamos a duplicar de 250 a 500 soles ese subsidio”, afirmó.

Sánchez también criticó la falta de atención estatal hacia los adultos mayores y señaló que existe un “Estado poco solidario” frente a las necesidades de la población más vulnerable.

Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico

Roberto Sánchez anunció a Pedro Francke como coordinador de su equipo económico para su plan de gobierno.“No ha podido estar hoy día Pedro Francke, que está asumiendo la coordinación del equipo económico, y hemos evaluado y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, la factibilidad económica, presupuestaria, para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles", dijo Sánchez.

El último domingo 17 de abril, el candidato presidencial había adelantado la propuesta de incrementar el sueldo, así como lanzar programas sociales para luchar contra la pobreza en el país.

Cabe recordar que Pedro Francke integró el equipo técnico del expresidente Pedro Castillo durante la campaña electoral de 2021 y posteriormente se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas tras su llegada al Gobierno.