HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Roberto Sánchez propone subir sueldo mínimo a S/1.500 y duplicar Pensión 65 a S/500

El candidato de Juntos por el Perú sostuvo que la recuperación económica debe ir de la mano con la generación de empleo y la reducción de la pobreza, por lo que anunció el relanzamiento de programas enfocados en “Hambre Cero” y “Anemia Cero”.

Sánchez también propone duplicar el subsidio del programa Pensión 65, aumentando la ayuda de S/250 a S/500 bimestrales.
Sánchez también propone duplicar el subsidio del programa Pensión 65, aumentando la ayuda de S/250 a S/500 bimestrales. | El Peruano
Escuchar
Resumen
Compartir

El exministro y candidato presidencial Roberto Sánchez anunció una serie de propuestas económicas y sociales orientadas a combatir la pobreza y reactivar el empleo en el país.

Únete a nuestro canal de política y economía

Durante un mitin en Villa El Salvador, planteó elevar la remuneración mínima vital (RMV) de S/1.130 a no menos de S/1.500 desde el 28 de julio del 2026, además de duplicar el subsidio del programa Pensión 65.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ EN SEGUNDA VUELTA Y ZUNINI EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

Sánchez sostuvo que la recuperación económica debe estar directamente vinculada con la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento del empleo formal. En ese contexto, anunció el relanzamiento de un programa nacional enfocado en “Hambre Cero” y “Anemia Cero”.

PUEDES VER: Sunat propone que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: ¿qué riesgos advierte Capece para las mypes?

lr.pe

“La recuperación económica, el fomento del empleo tiene que ver con la lucha contra la pobreza”, señaló.

El también excongresista afirmó que el incremento del sueldo mínimo responde a una necesidad postergada durante años y beneficiaría a millones de trabajadores en el país. “La gran primera medida (...) es elevar a todos los trabajadores del Perú la remuneración mínima vital de S/1.130 a no menos de S/1.500 nuevos soles desde el 28 de julio”, indicó.

Propone universalizar Pensión 65

En materia social, Sánchez cuestionó el monto actual que entrega el programa Pensión 65 y señaló que los S/250 bimestrales resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores en situación vulnerable.

“¿Ustedes creen que 250 soles alcanza para dos meses como una compensación económica a un adulto mayor? ¡No!”, expresó.

Frente a ello, propuso universalizar el acceso al programa para todas las personas mayores de 65 años y aumentar el subsidio de S/250 a S/500. “No solamente vamos a hacer universal ese derecho (...) sino que además vamos a duplicar de 250 a 500 soles ese subsidio”, afirmó.

Sánchez también criticó la falta de atención estatal hacia los adultos mayores y señaló que existe un “Estado poco solidario” frente a las necesidades de la población más vulnerable.

Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico

Roberto Sánchez anunció a Pedro Francke como coordinador de su equipo económico para su plan de gobierno.“No ha podido estar hoy día Pedro Francke, que está asumiendo la coordinación del equipo económico, y hemos evaluado y estamos en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, la factibilidad económica, presupuestaria, para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles", dijo Sánchez.

El último domingo 17 de abril, el candidato presidencial había adelantado la propuesta de incrementar el sueldo, así como lanzar programas sociales para luchar contra la pobreza en el país.

Cabe recordar que Pedro Francke integró el equipo técnico del expresidente Pedro Castillo durante la campaña electoral de 2021 y posteriormente se desempeñó como ministro de Economía y Finanzas tras su llegada al Gobierno.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Roberto Sánchez concentra votos en zonas de minería ilegal, mientras Keiko Fujimori lidera en áreas de tala ilegal

Roberto Sánchez concentra votos en zonas de minería ilegal, mientras Keiko Fujimori lidera en áreas de tala ilegal

LEER MÁS
Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico y garantiza aumentar el sueldo mínimo a S/ 1.500

Sánchez anuncia a Pedro Francke como jefe de su equipo económico y garantiza aumentar el sueldo mínimo a S/ 1.500

LEER MÁS
ONPE destinará más de S/10 millones de franja electoral a Fuerza Popular y Juntos por el Perú para la segunda vuelta

ONPE destinará más de S/10 millones de franja electoral a Fuerza Popular y Juntos por el Perú para la segunda vuelta

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025