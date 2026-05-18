Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo
Roberto Burneo informó que se desarrollarán dos debates: uno técnico el 24 de mayo y uno presidencial el 31 de mayo.
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Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en un debate técnico y uno presidencial. El primero está programado para el 24 de mayo en la sede Nazca, mientras que el segundo será el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima.