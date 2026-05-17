Nacional - Universitario: día, hora y canal de TV para ver el partido por la Copa Libertadores 2026
Los merengues buscarán sumar en territorio uruguayo por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Revisa todo sobre el partido U vs Nacional.
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Universitario de Deportes afrontará un partido decisivo para su futuro en la Copa Libertadores 2026. Los cremas visitarán a Nacional de Uruguay con la intención de meterse en zona de clasificación a octavos de final de la competición.
Luego de quedarse sin opciones de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1, la U pondrá todas sus fichas en el certamen internacional. Este compromiso marcará el debut del experimentado entrenador Héctor Cúper en el banquillo.
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Universitario ocupa el tercer lugar del grupo B. Foto: Conmebol
¿Cuándo juega Universitario - Nacional?
El encuentro de Universitario ante Nacional, por la quinta jornada de la Copa Libertadores, se disputará el miércoles 20 de mayo en el estadio Gran Parque Central.
¿A qué hora se juega Nacional - Universitario?
En Perú, el partido entre el Bolso y los cremas comenzará a las 5.00 p. m. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente lista de horarios.
- Costa Rica, México: 4.00 p. m.
- Colombia, Ecuador: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
- España: 12.00 a. m. (jueves 21)
¿Dónde ver Nacional - Universitario?
Este partido será transmitido por ESPN en Sudamérica y por la plataforma de streaming Disney Plus (previa suscripción).
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Historial Nacional - Universitario: últimos partidos
Estos son los resultados de los únicos cinco partidos entre ambos equipos en la Conmebol Libertadores.
- Universitario 4-2 Nacional | 29.04.2026 | Copa Libertadores
- Nacional 2-0 Universitario | 18.03.2003 | Copa Libertadores
- Universitario 2-2 Nacional | 15.04.2003 | Copa Libertadores
- Nacional 3-3 Universitario | 24.04.1972 | Copa Libertadores
- Universitario 3-0 Nacional | 13.04.1972 | Copa Libertadores