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Sporting Cristal vs Junior: fecha, hora y canal del partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Celestes y rojiblancos se enfrentarán en el Estadio Jaime Morón León en el duelo por la quinta fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores 2026.

Sporting Cristal y Junior se enfrentarán en Colombia por la Copa Libertadores. Foto: Liga 1/Libertadores/composición LR
Sporting Cristal y Junior se enfrentarán en Colombia por la Copa Libertadores. Foto: Liga 1/Libertadores/composición LR
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Sporting Cristal afrontará su quinto duelo por la fase de grupos de Copa Libertadores 2026. El conjunto celeste visitará a Junior el miércoles 20 de mayo, desde las 9.00 p. m. (hora peruana). El escenario de este duelo será el Estadio Jaime Morón León.

El equipo dirigido por Zé Ricardo buscará su tercer triunfo en el presente torneo internacional. En la jornada pasada, Cristal cayó 2-0 como local ante Palmeiras en Matute. Actualmente, el cuadro rimense marcha tercero con seis puntos y mantiene sus opciones de clasificar a octavos de final.

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¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Junior?

Este encuentro iniciará a las 9.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en Perú, La República Deportes ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 8.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 10.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 11.00 p. m.
  • España: 4.00 a. m. (jueves 21/05)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Junior?

Puedes seguir este partido por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este duelo por la fecha 5 de la fase de grupos.

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Pronósticos para el Sporting Cristal vs Junior

Las principales casas de apuestas le dan el favoritismo a Junior sobre Sporting Cristal.

  • Betsson: gana Sporting Cristal (4,95), empate (3,70), gana Junior (1,65)
  • Betano: gana Sporting Cristal (5,30), empate (3,95), gana Junior (1,65)
  • Bet365: gana Sporting Cristal (5,00), empate (3,90), gana Junior (1,65)
  • 1XBet: gana Sporting Cristal (5,25), empate (3,91), gana Junior (1,68)
  • Coolbet: gana Sporting Cristal (5,00), empate (4,00), gana Junior (1,67)
  • Doradobet: gana Sporting Cristal (5,25), empate (3,90), gana Junior (1,65).
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