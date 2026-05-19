HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

¿Embarazo a la vista? Magaly lanza comentario tras notar cambio en la figura de Karla Tarazona: "Sería irresponsable"

La Urraca no dudó en opinar sobre unas imágenes de Karla Tarazona junto a Christian Domínguez luego de notar una ligera pancita en la conductora.

Magaly sorprendió al comentar sobre un aparente cambio en la figura de Karla Tarazona.
Magaly sorprendió al comentar sobre un aparente cambio en la figura de Karla Tarazona.
Escuchar
Resumen
Compartir

Karla Tarazona celebró recientemente su cumpleaños junto a Christian Domínguez en una reunión que terminó generando comentarios en el programa de Magaly Medina. La conductora de ATV reaccionó a las imágenes difundidas de la celebración y emitió comentarios sobre la pareja.

Durante la emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la popular ‘Urraca’ aseguró que uno de los detalles que más llamó su atención fue la apariencia de la exconductora, por lo que incluso deslizó la posibilidad de un embarazo mientras comentaba el video.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba hace inesperada confesión tras planes de matrimonio con Ale Venturo: "Si no estoy contigo, me quedo solo"

lr.pe

Magaly Medina comenta sobre “ligera pancita” de Karla Tarazona

Mientras analizaba las imágenes difundidas en su programa, la “Urraca” aseguró que lo que más le llamó la atención no fue la celebración entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, sino el aspecto físico de la conductora.

“A mí no me llamó la atención su canje de carne ni el bailecito de Domínguez, sino más bien esa ligera pancita que mostró ahí. ¿No estará embarazada? ¿O solamente se ha pasado de sanguchitos?”, expresó la conductora.

PUEDES VER: Katy Jara anuncia que será madre por tercera vez tras devastador diagnóstico médico: “Dios me dijo...”

lr.pe

No obstante, Medina también mencionó que el aparente cambio en la figura de Karla Tarazona podría deberse a distintos factores, como la ropa que llevaba puesta o incluso a cambios normales en el cuerpo.

“Puede ser el pantalón, así como debajo de la cintura. No podemos apreciar bien el video. También es normal en cierta parte del mes que las mujeres estemos un poquito más hinchadas”, agregó.

Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez tras especular sobre embarazo

La conductora también señaló que, en caso de que Karla Tarazona estuviera esperando un hijo, consideraría que sería una decisión irresponsable, debido a los antecedentes de Christian Domínguez, según comentó durante su programa.

“De ella embarazarse sería irresponsable, sobre todo sabiendo los antecedentes del hombre con el que ella está conviviendo”, comentó Medina Vela.

Sin embargo, Magaly aclaró que no le corresponde opinar sobre las decisiones personales de la pareja respecto a tener hijos, aunque recordó que ambos han manifestado públicamente en distintas ocasiones sus deseos de convertirse nuevamente en padres.

Cabe recordar que, recientemente, Karla Tarazona reveló que viajará fuera del país junto a Christian Domínguez como parte de la tradición que mantiene cada año por su cumpleaños. Además, la conductora aseguró que actualmente atraviesa un buen momento en su relación con el cantante.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Magaly Medina lanza polémico mensaje tras ver en vivo el apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘EEG’: “Ellos no coordinan ni sus vidas”

Magaly Medina lanza polémico mensaje tras ver en vivo el apasionado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz en ‘EEG’: “Ellos no coordinan ni sus vidas”

LEER MÁS
Heydi Amado, novia de 22 años de Melcochita, defiende su relación ante oposición de su padre: "Tomo mis propias decisiones"

Heydi Amado, novia de 22 años de Melcochita, defiende su relación ante oposición de su padre: "Tomo mis propias decisiones"

LEER MÁS
Israel Dreyfus hace desgarradora confesión y revela que su madre biológica lo dejó en su infancia: "Mi tía Regina es mi mamá"

Israel Dreyfus hace desgarradora confesión y revela que su madre biológica lo dejó en su infancia: "Mi tía Regina es mi mamá"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025