Magaly sorprendió al comentar sobre un aparente cambio en la figura de Karla Tarazona.

Magaly sorprendió al comentar sobre un aparente cambio en la figura de Karla Tarazona.

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Karla Tarazona celebró recientemente su cumpleaños junto a Christian Domínguez en una reunión que terminó generando comentarios en el programa de Magaly Medina. La conductora de ATV reaccionó a las imágenes difundidas de la celebración y emitió comentarios sobre la pareja.

Durante la emisión de ‘Magaly TV, la firme’, la popular ‘Urraca’ aseguró que uno de los detalles que más llamó su atención fue la apariencia de la exconductora, por lo que incluso deslizó la posibilidad de un embarazo mientras comentaba el video.

Magaly Medina comenta sobre “ligera pancita” de Karla Tarazona

Mientras analizaba las imágenes difundidas en su programa, la “Urraca” aseguró que lo que más le llamó la atención no fue la celebración entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, sino el aspecto físico de la conductora.

“A mí no me llamó la atención su canje de carne ni el bailecito de Domínguez, sino más bien esa ligera pancita que mostró ahí. ¿No estará embarazada? ¿O solamente se ha pasado de sanguchitos?”, expresó la conductora.

No obstante, Medina también mencionó que el aparente cambio en la figura de Karla Tarazona podría deberse a distintos factores, como la ropa que llevaba puesta o incluso a cambios normales en el cuerpo.

“Puede ser el pantalón, así como debajo de la cintura. No podemos apreciar bien el video. También es normal en cierta parte del mes que las mujeres estemos un poquito más hinchadas”, agregó.

Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez tras especular sobre embarazo

La conductora también señaló que, en caso de que Karla Tarazona estuviera esperando un hijo, consideraría que sería una decisión irresponsable, debido a los antecedentes de Christian Domínguez, según comentó durante su programa.

“De ella embarazarse sería irresponsable, sobre todo sabiendo los antecedentes del hombre con el que ella está conviviendo”, comentó Medina Vela.

Sin embargo, Magaly aclaró que no le corresponde opinar sobre las decisiones personales de la pareja respecto a tener hijos, aunque recordó que ambos han manifestado públicamente en distintas ocasiones sus deseos de convertirse nuevamente en padres.

Cabe recordar que, recientemente, Karla Tarazona reveló que viajará fuera del país junto a Christian Domínguez como parte de la tradición que mantiene cada año por su cumpleaños. Además, la conductora aseguró que actualmente atraviesa un buen momento en su relación con el cantante.