José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete
El presidente José Jerí buscó proyectar autoridad al liderar un operativo en el penal Ancón I, en una evidente réplica del estilo de mano dura del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, 34 horas después de asumir el cargo, no ha podido conformar su primer Gabinete Ministerial.
A poco más de un día de asumir la presidencia, José Jerí intenta presentarse como un líder decidido y con control del orden interno. Este sábado encabezó un operativo policial en el penal Ancón I, en una clara puesta en escena que evocó las imágenes de Nayib Bukele ingresando a cárceles para exhibir poder. Pero detrás del gesto, Jerí enfrenta un serio problema: no ha podido designar a un solo ministro, lo que deja a su Gobierno en el limbo institucional.
El operativo, coordinado con el INPE y la Policía Nacional, incluyó requisas en las celdas de los internos y la incautación de celulares, armas punzocortantes y drogas. La intervención fue replicada en otros penales del país, como Lurigancho y Challapalca. La intención era enviar un mensaje de “autoridad y seguridad”, pero terminó generando más cuestionamientos sobre el uso mediático de estas acciones cuando aún no hay un gabinete que respalde sus decisiones.