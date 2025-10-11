José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí pretende imitar a su homólogo de El Salvador, sin embargo, lleva más de 30 horas sin Gabinete Ministerial. Foto: composición LR

José Jerí pretende imitar a su homólogo de El Salvador, sin embargo, lleva más de 30 horas sin Gabinete Ministerial. Foto: composición LR

A poco más de un día de asumir la presidencia, José Jerí intenta presentarse como un líder decidido y con control del orden interno. Este sábado encabezó un operativo policial en el penal Ancón I, en una clara puesta en escena que evocó las imágenes de Nayib Bukele ingresando a cárceles para exhibir poder. Pero detrás del gesto, Jerí enfrenta un serio problema: no ha podido designar a un solo ministro, lo que deja a su Gobierno en el limbo institucional.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

El operativo, coordinado con el INPE y la Policía Nacional, incluyó requisas en las celdas de los internos y la incautación de celulares, armas punzocortantes y drogas. La intervención fue replicada en otros penales del país, como Lurigancho y Challapalca. La intención era enviar un mensaje de “autoridad y seguridad”, pero terminó generando más cuestionamientos sobre el uso mediático de estas acciones cuando aún no hay un gabinete que respalde sus decisiones.