Tribunal Constitucional falló a favor de Binacional y ordena su regreso a la Liga 1 para el 2027
El Tribunal Constitucional ordenó a la FPF la reincorporación de Binacional en la Liga 1. El cuadro puneño volverá a jugar la máxima categoría luego de dos temporadas.
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El fútbol peruano atraviesa un nuevo problema a nivel institucional. El Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda presentada por Deportivo Binacional contra la Federación Peruana de Fútbol y ordenó que el club de Juliaca sea reincorporado a la Liga 1 para la temporada 2027.
Este fallo dispone que el 'Poderoso del Sur' queda habilitado para participar en el campeonato peruano el próximo año. “Declarar fundada en parte la demanda, por haberse lesionado el derecho al debido procedimiento”, indica el documento difundido en las últimas horas.
Tribunal Constitucional falló a favor de Binacional. Foto: RPP
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Tribunal Constitucional ordena el regreso de Binacional a la Liga 1 para 2027
De acuerdo con la resolución emitida, la FPF deberá actualizar la tabla de posiciones correspondiente a la temporada 2023, tomando en cuenta las sanciones impuestas a Sport Boys. Con ello, Binacional conservaría la categoría en la máxima división del fútbol peruano.
La situación de Binacional ha sido una de las más complejas en los últimos años. El club había perdido la categoría tras sanciones administrativas y, posteriormente, fue excluido de la Liga 1 en la temporada 2025, luego de que se revocara la medida cautelar que le permitió competir en la máxima categoría.
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¿Cuándo fue la última temporada de Binacional en Primera División?
Binacional estuvo presente en la Liga 1 2025, cuando fue reintegrado junto a Ayacucho FC. A pesar de ello, en medio del Torneo Apertura de ese año, la institución puneña fue excluida por decisión de la Corte Superior de Justicia de Puno, la cual declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta por el club. Esta resolución hizo que 'Poderoso del Sur' tuviera que dejar la máxima categoría y jugar la segunda división del fútbol peruano.