Roberto Sánchez llama "presidente pelele" a Balcázar: "La que gobierna es la señora Fujimori"

Roberto Sánchez llama "presidente pelele" a Balcázar: "La que gobierno es la señora Fujimori"

Roberto Sánchez llama "presidente pelele" a Balcázar: "La que gobierno es la señora Fujimori"

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Roberto Sánchez resaltó la influencia de Keiko Fujimori no solo en el Congreso sino también en el Ejecutivo.

“Acá el que menos poder tiene es precisamente ese presidente interino, porque como gobierna la señora Fujimori, puede tener su ministro de Defensa, puede tener sus programas sociales para hacer campaña, rompiendo la neutralidad”, dijo durante un mitin en Villa El Salvador como parte de su campaña electoral.

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Para reforzar esa idea, mencionó que la inseguridad ciudadana se mantiene impune por las leyes procrimen aprobadas por el Congreso. Asimismo, refirió la discrepancia por la compra de aviones F-16 para las Fuerzas Armadas.

“¿Y por qué es difícil luchar contra el crimen? Porque han aprobado un pacto mafioso y leyes procrimen en este gobierno parlamentario, donde un presidente pelele dice: “No se compran aviones”, pero luego viene la candidata Fujimori y dice: “Sí se compran aviones”. Luego viene el presidente pelele y dice: “No se pagan los aviones”. Y luego, no es cierto, el presidente del Congreso, también fujimorista, dice: “Se pagan los aviones””, expresó.