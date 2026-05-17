Norma Yarrow sobre vacancia a Roberto Sánchez si es elegido presidente: "A la izquierda no le voy a dar tregua"

Norma Yarrow ya habla de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez | Composición: LR.

Norma Yarrow ya habla de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez | Composición: LR.

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Pese a que aún no ha sido elegido presidente, en Renovación Popular ya se discute la posibilidad de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez. Norma Yarrow, congresista y virtual senadora por el partido liderado por Rafael López Aliaga, indicó que su bancada mantendría una posición confrontacional frente al candidato de Juntos por el Perú en caso de que este gane la segunda vuelta.

'El Congreso funciona con votos. Yo te digo que a la izquierda no le voy a dar tregua. Mi partido y mi bancada tampoco. (…) Estamos ingresando, estamos viendo; hay que evaluar cómo queda conformado el Congreso', declaró luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la primera vuelta.

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Durante una manifestación previa, Yarrow sostuvo una posición similar: 'Esto lo vivimos en 2021. Y sacamos a ese señor que usaba un sombrero. Hoy al falso sombrero también lo sacaremos si llega al Gobierno', señaló ante sus simpatizantes.

Roberto Sánchez respondió a Norma Yarrow

En respuesta, Roberto Sánchez aseguró que respetaba la opinión de la congresista de Renovación Popular. Asimismo, afirmó que no daría mayor importancia a las declaraciones de Yarrow y que apostará por mensajes alejados de la confrontación política.

'Se respetan las opiniones, pero son evidentemente antidemocráticas. La mayoría del Perú desea cero discriminación. Nosotros no hacemos caso a estos mensajes. Creemos en la reconciliación, sin discriminación', declaró el candidato presidencial ante la prensa.