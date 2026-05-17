HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Norma Yarrow sobre vacancia a Roberto Sánchez si es elegido presidente: "A la izquierda no le voy a dar tregua"

Figura de Renovación Popular ya abre la posibilidad de vacar a Roberto Sánchez, pese a que aún no es presidente. Sánchez respondió a Yarrow, calificando su declaración de antidemocrática.

Norma Yarrow ya habla de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez | Composición: LR.
Norma Yarrow ya habla de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez | Composición: LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

Pese a que aún no ha sido elegido presidente, en Renovación Popular ya se discute la posibilidad de una eventual vacancia contra Roberto Sánchez. Norma Yarrow, congresista y virtual senadora por el partido liderado por Rafael López Aliaga, indicó que su bancada mantendría una posición confrontacional frente al candidato de Juntos por el Perú en caso de que este gane la segunda vuelta.

Únete a nuestro canal de política y economía

'El Congreso funciona con votos. Yo te digo que a la izquierda no le voy a dar tregua. Mi partido y mi bancada tampoco. (…) Estamos ingresando, estamos viendo; hay que evaluar cómo queda conformado el Congreso', declaró luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de la primera vuelta.

TE RECOMENDAMOS

FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Durante una manifestación previa, Yarrow sostuvo una posición similar: 'Esto lo vivimos en 2021. Y sacamos a ese señor que usaba un sombrero. Hoy al falso sombrero también lo sacaremos si llega al Gobierno', señaló ante sus simpatizantes.

PUEDES VER: EN VIVO JNE proclama los resultados de las elecciones presidenciales: Sánchez y Fujimori a segunda vuelta

lr.pe

Roberto Sánchez respondió a Norma Yarrow

En respuesta, Roberto Sánchez aseguró que respetaba la opinión de la congresista de Renovación Popular. Asimismo, afirmó que no daría mayor importancia a las declaraciones de Yarrow y que apostará por mensajes alejados de la confrontación política.

'Se respetan las opiniones, pero son evidentemente antidemocráticas. La mayoría del Perú desea cero discriminación. Nosotros no hacemos caso a estos mensajes. Creemos en la reconciliación, sin discriminación', declaró el candidato presidencial ante la prensa.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE proclama oficialmente los resultados de las Elecciones 2026: Fujimori y Sánchez pasan a segunda vuelta

JNE proclama oficialmente los resultados de las Elecciones 2026: Fujimori y Sánchez pasan a segunda vuelta

LEER MÁS
Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha de la segunda vuelta presidencial

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: fecha de la segunda vuelta presidencial

LEER MÁS
EN VIVO JNE proclama los resultados de las elecciones presidenciales: Sánchez y Fujimori a segunda vuelta

EN VIVO JNE proclama los resultados de las elecciones presidenciales: Sánchez y Fujimori a segunda vuelta

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025