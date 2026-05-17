Niño Costero: Senamhi alerta lluvias en esta zona de la costa, pese a temperaturas cálidas

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que gran parte de la costa peruana registrará temperaturas del aire por encima de lo normal, de acuerdo con el pronóstico estacional para el periodo comprendido entre mayo y julio del 2026.

Este panorama responde a la persistencia de las condiciones cálidas del mar frente a la costa peruana en el actual contexto de El Niño Costero. Sin embargo, pese a que los pronósticos apuntan a registros más cálidos en los próximos meses, el organismo también advirtió sobre la posibilidad de precipitaciones en una zona específica de la costa.

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¿Qué parte de la costa podría registrar lluvias?

De acuerdo con la entidad, es posible que este evento climático se registre en la costa norte durante mayo. No obstante, el sector precisó que su presencia será ocasional, focalizada y de ligera intensidad. En este bloque geográfico se ubican las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad.

Por otro lado, el Senamhi anticipó que el incremento de la sensación de calor se dará durante el día, principalmente en la costa central y la costa norte. Este fenómeno ya se registra, puesto que algunos días suelen empezar con lloviznas, pero, conforme avanzan las horas, el cielo se despeja y los rayos solares se hacen más presentes.

¿Cómo será el invierno en el Perú?

De acuerdo con el último comunicado del Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en el Perú (ENFEN), se mantiene el estado de "Alerta de El Niño Costero", cuya duración se prevé por lo menos hasta febrero de 2027, y es probable que entre mayo y agosto de 2026 alcance una intensidad moderada.

En ese contexto, los especialistas pronostican un invierno más cálido de lo habitual —que iniciará oficialmente el 20 de junio—, acompañado de una reducción de precipitaciones intensas en la costa. "Entre mayo y agosto se escalaría a una condición cálida moderada, esto quiere decir que habrá un incremento de la temperatura y vamos a tener una sensación de calor más acentuada de la que se siente en estos momentos", refirió a Latina el ingeniero Luis Vásquez, vocero del ENFEN.

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