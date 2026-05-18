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Gobierno declara día no laborale el 27 de julio para este sector de trabajadores

La medida, oficializada a través de su publicación en el diario El Peruano, amplía el feriado largo por Fiestas Patrias para impulsar el turismo interno.

27 de julio día no laborable
27 de julio día no laborable | Composición LR / Andina
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El Gobierno declaró el lunes 27 de julio de 2026 como día no laborable para un sector importante de trabajadores en el Perú. La disposición busca que los empleados puedan disfrutar de un fin de semana largo con motivo de las Fiestas Patrias para impulsar el turismo interno.

La medida ya es oficial, dado que fue publicada este sábado 16 de mayo mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, en el boletín de normas legales del diario El Peruano.

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¿Quiénes se verán beneficiados con el día no laborable del 27 de julio?

La normativa está dirigida a los trabajadores del sector público, por lo que beneficia a más de 1,5 millones de servidores del Estado, según datos de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR).

La jornada no laborable tendrá que ser compensada dentro de los 10 días inmediatos posteriores o en la fecha que determine cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades institucionales.

Algunas actividades consideradas esenciales para la comunidad han sido excluidas de esta disposición. Es el caso de los servicios de salud, limpieza, electricidad, agua, telecomunicaciones, transporte, seguridad, puertos, aeropuertos, hospedajes, restaurantes, sistema financiero, entre otros.

Asimismo, el 27 de julio será considerado día hábil para efectos tributarios.

¿Los trabajadores de empresas privadas podrán descansar el 27 de julio?

Aunque este beneficio es exclusivo para el sector público, las compañías privadas podrán acogerse a la medida, previo acuerdo entre empleadores y trabajadores.

Ambos tendrán que definir la forma de compensación de las horas no laboradas. En caso de que no exista consenso, esta decisión recaerá en el empleador.

¿Por qué se declaró día no laborable el 27 de julio?

Según el Ejecutivo, este cambio en el calendario laboral busca fortalecer el turismo interno, aprovechando los feriados por Fiestas Patrias para promover el viaje de visitantes hacia diversos destinos del país.

De esa manera, se busca beneficiar principalmente a las economías locales y a las actividades vinculadas al sector turismo.

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