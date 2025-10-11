HOYSuscripcion LR Focus

José Jerí habría ofrecido el premierato a Raúl Pérez-Reyes: exministro de Boluarte presidiría su Gabinete

El presidente José Jerí evalúa designar al exministro de Economía de Dina Boluarte, Raúl Pérez-Reyes, como presidente del Consejo de Ministros. La decisión confirmaría una línea de continuidad con el régimen anterior, pese al rechazo ciudadano tras la vacancia de la mandataria.

Continuidad en la mira. Pérez-Reyes se habría reunido ya con Jerí en Palacio de Gobierno. Foto: composición LR
El presidente José Jerí mantuvo una reunión en Palacio de Gobierno con Raúl Pérez-Reyes, quien fue ministro de Economía durante la gestión de Dina Boluarte. Según fuentes del Ejecutivo, el economista sería el principal candidato para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. De concretarse, Jerí confirmaría una apuesta por figuras del gabinete vacado.

Pérez-Reyes tenía una autorización vigente para viajar a Washington D.C., Estados Unidos, donde debía participar en las Reuniones Anuales del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, del 14 al 18 de octubre. La medida fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 211-2025-PCM, firmada por la entonces presidenta Dina Boluarte, el premier Eduardo Arana y el propio titular del MEF. Sin embargo, con la vacancia presidencial, todos los ministros cesaron en sus funciones, lo que hace incierta su participación en el evento.

PUEDES VER: Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

Fuentes de La República señalaron que Jerí busca presentar un gabinete “técnico y de consenso”, aunque los nombres que se barajan, como los exministros Carlos Estremadoyro, Miguel Palacios, Jorge Angulo y Cluber Aliaga, apuntan a figuras ya conocidas del aparato estatal. La falta de rostros nuevos y la cercanía de algunos con el fujimorismo o con sectores conservadores generan preocupación entre la opinión pública.

Mientras tanto, el país sigue sin un gabinete constituido, a más de 24 horas de la juramentación de Jerí. De acuerdo con la Constitución, el presidente no puede refrendar actos oficiales ni emitir disposiciones ejecutivas sin un Consejo de Ministros en funciones. La demora en los nombramientos y el posible regreso de figuras vinculadas al gobierno anterior anticipan una gestión marcada por la continuidad y la desconfianza ciudadana.

PUEDES VER: José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí sigue sin Gabinete tras 45 horas de haber asumido la presidencia

Pasadas cerca de 45 horas desde que José Jerí asumió la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte, el nuevo mandatario aún no ha logrado conformar su gabinete ministerial. En ese lapso sostuvo reuniones con autoridades como la fiscal de la Nación interina y la presidenta del Poder Judicial, y conversó con exministros del gobierno saliente, pero no ha anunciado al primer ministro ni al resto de ministros.

La demora se vuelve más grave porque, según el artículo 120 de la Constitución, los actos presidenciales que carecen de refrendo ministerial son nulos. En consecuencia, mientras Jerí no tenga un gabinete completo, muchas de sus decisiones no podrían tener efecto legal o institucional. Además, el silencio respecto a los posibles nombres genera incertidumbre y críticas, pues no hay señales claras de hacia dónde orientará su gestión.

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí continúa sin nombrar a un primer ministro o gabinete

42 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

Generación Z anuncia marcha contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

