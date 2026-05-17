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La polémica por el frustrado regalo de Jefferson Farfán a un joven de Huánuco sigue generando repercusiones. El muchacho denunció que nunca recibió las zapatillas prometidas por el exfutbolista y señaló al empresario Jordi Picón Andrade, conocido como 'Tío Yolu', como responsable de negarle el calzado.

Ante la polémica en redes sociales, el socio comercial del recordado 'Foquita' decidió romper su silencio. Picón Andrade ofreció su versión de los hechos y explicó las razones por las que decidió no entregar el producto.

Socio de Jefferson Farfán se defiende tras polémica por zapatillas

El empresario 'Tío Yolu' relató que el reclamo ocurrió en un momento complicado, justo cuando Jefferson Farfán se retiraba y la zona estaba sin energía eléctrica. "Anda circulando un video de un jovencito donde yo me negué a entregarle un par de zapatillas. Ayer, plan de 4.30 o 5.00 p. m., cuando Farfán se estaba retirando, me vienen a reclamar en un momento incómodo para mí porque en ese momento no hubo luz, no hubo energía eléctrica no solamente en mi tienda, en toda la cuadra", señaló Jordi, quien incluso aseguró que medio Huánuco se habría encontrado en esa misma situación.

Picón Andrade, en esa línea, aseguró que la falta de luz lo puso en alerta y que no podía asumir riesgos en su negocio, ya que el lugar estaba abarrotado de personas debido a la presencia del llamado '10 de la Calle'. "Soy dueño de mi empresa. Tuve miedo en ese momento de que algún chistoso se llevara unas zapatillas o cualquier cosa. No hubo luz. La tienda estaba así por el éxito de la llegada de Farfán. Espero que nos entiendan", sentenció el 'Tío Yolu', quien invitó al joven afectado a acercarse a su tienda, junto con su madre, para entregarle el regalo que el exfutbolista ya había pagado.

El fundador de Yolu Originals, marca que distribuye miles de pares de zapatillas originales en todo el país, quedó en el centro de la controversia porque Farfán habría prometido un obsequio que nunca se concretó, lo que lo dejó en medio de la discusión pública.