Fiscalía de la Nación solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte por 18 meses
El Ministerio Público presentó un pedido de 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Boluarte por presunto aprovechamiento indebido del cargo. Además, otra fiscalía requirió 36 meses de restricción en el marco de una investigación por lavado de activos.
- Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno
- Claudia Sheinbuam insiste que Pedro Castillo debe ser liberado y tener un juicio "justo" tras la vacancia de Dina Boluarte
La Fiscalía de la Nación solicitó este 10 de octubre al Poder Judicial dictar 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
Según el Ministerio Público, la entonces mandataria habría intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión del pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.
TE RECOMENDAMOS
VIOLENCIA POLÍTICA EN CAMPAÑA Y DINA SE HACE CARGO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Susel Paredes critica cambio de postura de bancadas del Congreso en torno a vacancia presidencial: “Se vienen las elecciones y les quita votos”
Asimismo, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Boluarte, investigada por lavado de activos en agravio del Estado. Este caso está vinculado a la presunta recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, con fondos que habrían provenido de la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro'.
La medida, que ya había sido anunciada por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, busca garantizar la presencia de la exmandataria durante el desarrollo de las diligencias fiscales y eventuales acusaciones.
"Es más, en el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa, no teníamos preparado porque como ustedes saben el Tribunal Constitucional prácticamente paralizó de algún modo a las carpetas, pues continúan, no hay ningún problema", sostuvo Gálvez en horas de la madrugada.
PUEDES VER: Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"