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Economía

Sunat propone que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: ¿qué riesgos advierte Capece para las mypes?

Capece advierte que, sin un régimen tributario simplificado, la propuesta de Sunat para que Yape y Plin sean comprobantes electrónicos podría frenar la inclusión financiera y provocar el retorno al uso de efectivo en las mypes.

Capece advierte que propuesta de Sunat para reconocer billeteras digitales como comprobantes electrónicos podría frenar inclusión financiera en mypes.
Capece advierte que propuesta de Sunat para reconocer billeteras digitales como comprobantes electrónicos podría frenar inclusión financiera en mypes. | Foto: La República/IA
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La propuesta de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) de reconocer las constancias de pago de billeteras digitales como comprobantes electrónicos generó preocupación en el sector del comercio digital. La Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece) sostiene que, aunque la medida busca simplificar el cumplimiento tributario, podría tener efectos no previstos sobre la formalización de las micro y pequeñas empresas (mypes).

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Capece advierte que la digitalización de pagos a través de billeteras como Yape, Plin y otras soluciones podría verse afectada si no se implementa un marco tributario adecuado. El gremio señala que la ausencia de este entorno podría empujar a pequeños negocios a volver al uso de efectivo, debilitando el avance logrado en inclusión financiera y digitalización.

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Sunat: pagos digitales como comprobantes, ¿vuelven al efectivo?

Capece advierte que la intención de Sunat de que las constancias de pago generadas por billeteras digitales sean consideradas comprobantes electrónicos podría facilitar la trazabilidad de operaciones y reducir la duplicidad de procesos. La medida busca que cada transacción quede registrada en tiempo real, eliminando la necesidad de emitir comprobantes adicionales en otros sistemas.

Sin embargo, el gremio alerta que, sin un régimen tributario simplificado similar al modelo brasileño, la medida podría generar un efecto contrario al buscado. Según Capece, esto podría llevar a que pequeños comerciantes que ya usan billeteras digitales opten por regresar al efectivo, frenando el proceso de formalización que el ecosistema digital estuvo impulsando en el país.

Modelo MEI Brasil como referencia para Sunat

Capece compara la propuesta peruana con el modelo brasileño MEI (Microempreendedor Individual), que fue importante para el éxito del sistema de pagos Pix, método de pago mediante transferencia bancaria creado por el Banco Central de Brasil. Con ello, la formalización de pequeños negocios se apoya en un esquema simple, con cuota mensual baja, acceso a seguridad social y sin necesidad de procesos contables complejos.

El presidente de Capece, Helmut Cáceda, explicó que el sistema brasileño permitió a los pequeños comerciantes formalizarse sin presión administrativa. “Ese fue el verdadero secreto del Pix: darle al pequeño comerciante un lugar donde formalizarse sin asfixiarse”, señaló. En contraste, advierte que “en Perú aún no existe un equivalente que permita acompañar la formalización digital sin generar sobrecarga tributaria”.

Propuesta Capece: principios para evitar fricciones en pagos digitales

Capece plantea tres principios para que la medida de Sunat no genere efectos negativos en el ecosistema digital. El primero es formalizar sin asfixiar, es decir, acompañar cualquier reconocimiento tributario con un régimen simplificado que permita a los pequeños negocios operar sin complejidad adicional.

El segundo principio es preservar la experiencia del usuario, manteniendo la rapidez y simplicidad de plataformas como Yape y Plin, que funcionan con transacciones de apenas segundos. El tercero es diseñar la regulación de forma conjunta entre instituciones y actores del ecosistema digital, como Sunat, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), billeteras digitales y gremios, según lo planteado por Capece.

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