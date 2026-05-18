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Cardenal Carlos Castillo a la PUCP: "Nuestra universidad debe evitar cualquier tipo de represalias"

A través de una carta, el gran canciller Carlos Castillo se dirigió a la comunidad universitaria de la PUCP. En la misiva, instó a las autoridades de la casa de estudios a promover el diálogo basado en la transparencia.

El último domingo 17 de mayo, el cardenal se refirió a la comunidad universitaria de la PUCP. Foto: Composición/LR
El último domingo 17 de mayo, el cardenal se refirió a la comunidad universitaria de la PUCP. Foto: Composición/LR
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El cardenal y gran canciller Carlos Castillo se dirigió a la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en medio de las protestas por el alza de las pensiones. A través de una carta publicada por el Arzobispado de Lima el último 17 de mayo, instó a las autoridades de la casa de estudios a promover el diálogo basado en la transparencia, la confianza y la rigurosidad profesional.

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"Todos demos signos de credibilidad mediante la palabra que damos, y disculpándonos, si nos hemos equivocado. Además, dado el difícil contexto de crisis que estamos afrontando, nuestra universidad debe evitar cualquier tipo de represalias, en especial contra los estudiantes que están protestando", invocó.

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En esa misma línea, el cardenal exhortó a las autoridades a escuchar, acoger y comprender la seriedad de las demandas estudiantiles que, en su opinión, "vienen siendo expresiones genuinas de ciudadanía y compromiso humano".

De igual forma, Castillo sugirió a los demandantes que procuren exigir sus peticiones en el marco de la ley y el respeto a las personas para "evitar acciones que pongan en riesgo la convivencia universitaria".

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