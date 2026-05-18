Cardenal Carlos Castillo a la PUCP: "Nuestra universidad debe evitar cualquier tipo de represalias"

El último domingo 17 de mayo, el cardenal se refirió a la comunidad universitaria de la PUCP. Foto: Composición/LR

El último domingo 17 de mayo, el cardenal se refirió a la comunidad universitaria de la PUCP. Foto: Composición/LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El cardenal y gran canciller Carlos Castillo se dirigió a la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en medio de las protestas por el alza de las pensiones. A través de una carta publicada por el Arzobispado de Lima el último 17 de mayo, instó a las autoridades de la casa de estudios a promover el diálogo basado en la transparencia, la confianza y la rigurosidad profesional.

"Todos demos signos de credibilidad mediante la palabra que damos, y disculpándonos, si nos hemos equivocado. Además, dado el difícil contexto de crisis que estamos afrontando, nuestra universidad debe evitar cualquier tipo de represalias, en especial contra los estudiantes que están protestando", invocó.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA ARCHIVA INVESTIGACIÓN A BENAVIDES Y NUEVO JEFE ONPE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

En esa misma línea, el cardenal exhortó a las autoridades a escuchar, acoger y comprender la seriedad de las demandas estudiantiles que, en su opinión, "vienen siendo expresiones genuinas de ciudadanía y compromiso humano".

De igual forma, Castillo sugirió a los demandantes que procuren exigir sus peticiones en el marco de la ley y el respeto a las personas para "evitar acciones que pongan en riesgo la convivencia universitaria".