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Neymar estará presente en el Mundial 2026: Carlo Ancelotti lo incluyó en la lista final de Brasil

El entrenador Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de 26 futbolistas que serán parte de la selección brasileña para afrontar el la Copa del Mundo 2026.

Neymar fue convocado por Brasil y estará presente en el Mundial 2026. Foto: Selección Brasileña
Neymar fue convocado por Brasil y estará presente en el Mundial 2026. Foto: Selección Brasileña
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La Selección de Brasil confirmó una de las noticias más esperadas en los últimos días. Neymar fue convocado oficialmente por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026. El futbolista del Santos aparece en la lista final de la ‘Canarinha’, que buscará conseguir su sexto título en la competición.

A través de una conferencia de prensa realizada por Carlo Ancelotti, el técnico italiano dio a conocer la lista de los 26 jugadores que estarán presentes en la Copa del Mundo, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. Posteriormente, la compartieron a través de sus redes sociales.

Neymar aparece en la lista de convocados en la selección brasileña. Foto: Selección de Brasil

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Carlos Ancelotti incluyó a Neymar en la lista final de Brasil

Neymar pudo lograr lo que tanto estaba buscando. El atacante fue considerado por el comando técnico de la selección brasileña y está presente en la lista de convocados que irán al Mundial 2026. Tengamos en cuenta que es la primera vez que Carlo Ancelotti convoca al futbolista del Santos, luego de que elevara su nivel jugando en el Brasileirao.

Cabe mencionar que el atacante de 34 años no era llamado a su selección debido a problemas físicos. Incluso, en los últimos amistosos internacionales del presente año, ‘Ney’ quedó fuera de las convocatorias. Tengamos en cuenta que, en recientes declaraciones, el propio futbolista aseguró sentirse físicamente preparado para ser considerado en la lista para el Mundial 2026.

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¿Desde cuándo no es convocado Neymar a la selección de Brasil?

La última vez que Neymar formó parte de una convocatoria en su selección fue en octubre de 2023. Aquella vez, la ‘Verdeamarelha’ enfrentó a Venezuela y luego a Uruguay, por las Eliminatorias Sudamericanas. Dicho llamado fue por el entrenador Fernando Diniz, quien estuvo a cargo en seis partidos de la selección brasileña.

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