Política

34 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

A más de un día de ocupar el máximo cargo, José Jerí no ha podido designar hasta el momento a nadie de lo que sería su Gabinete ministerial

José Jerí aún no nombra a ningún ministro. Foto: Presidencia
José Jerí aún no nombra a ningún ministro. Foto: Presidencia

El presidente José Jerí ha pasado últimas 34 horas de su mandato iniciado tras la vacancia de Dina Boluarte sin un primer ministro. En su primer día en Palacio de Gobierno se reunió con el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y algunos exministros de Boluarte, pero hasta el momento no ha podido conformar su gabinete ministerial.

Noticia en desarrollo...

