Política

Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada por el Congreso y asegura que no dejará el país: "Mi conciencia está tranquila"

La expresidenta brindó declaraciones desde los exteriores de su casa en Surquillo y aseguró que no es responsable de las investigaciones que tiene en Fiscalía.

Dina Boluarte reapareció públicamente tras ser vacada por el Congreso. Desde la puerta de su casa en Surquillo aseguró que ha estado en su domicilio desde las 3.00 a.m. y desde entonces descansó. Aseguró que no tiene "el más mínimo pensamiento" de dejar el país y no asumió responsabilidad por las investigaciones en su contra.

"No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma esta en mi. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", declaró a la prensa.

