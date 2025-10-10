Dina Boluarte reapareció públicamente tras ser vacada por el Congreso. Desde la puerta de su casa en Surquillo aseguró que ha estado en su domicilio desde las 3.00 a.m. y desde entonces descansó. Aseguró que no tiene "el más mínimo pensamiento" de dejar el país y no asumió responsabilidad por las investigaciones en su contra.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma esta en mi. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", declaró a la prensa.