HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Política

Quien siembra terruqueo, piedras cosecha: Carlincatura expone rechazo a precandidato presidencial

Carlos Tovar critica la visita de Phillip Butters a Juliaca, donde fue rechazado por sus comentarios ofensivos hacia los puneños.

Caricatura refleja el rechazo de la ciudadanía en Puno contra Phillip Butters. Foto: composición LR
Caricatura refleja el rechazo de la ciudadanía en Puno contra Phillip Butters. Foto: composición LR

En la Carlincatura de este viernes 10 de octubre, Carlos Tovar alude a la reciente visita del precandidato de Avanza País, Phillip Butters, a Juliaca, donde fue duramente rechazado por la población tras sus comentarios ofensivos hacia los puneños. La sátira política cuestiona la retórica agresiva que suele emplear Butters en sus discursos y programas radiales. Carlín sugiere que el “terruqueo” y la estigmatización constante hacia los sectores populares y del sur del país terminan generando reacciones de rechazo y violencia. Con este mensaje, el caricaturista reafirma su postura crítica frente al discurso del odio. La viñeta no justifica las agresiones, pero advierte sobre la responsabilidad de quienes promueven la intolerancia desde los medios y la política.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía
Carlincatura de hoy, viernes 10 de octubre del 2025.

Carlincatura de hoy, viernes 10 de octubre del 2025.

Notas relacionadas
Dina Boluarte es vacada: Congresista José Jerí es el nuevo presidente del Perú

Dina Boluarte es vacada: Congresista José Jerí es el nuevo presidente del Perú

LEER MÁS
José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

LEER MÁS
Dina Boluarte es vacada: Congresista José Jerí es el nuevo presidente del Perú

Dina Boluarte es vacada: Congresista José Jerí es el nuevo presidente del Perú

LEER MÁS
José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

José Jerí jura como presidente de la República tras la vacancia de Dina Boluarte

LEER MÁS
Jose Jerí: perfil, trayectoria y cuestionamientos del nuevo presidente de la República

Jose Jerí: perfil, trayectoria y cuestionamientos del nuevo presidente de la República

LEER MÁS
Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: bancadas del Congreso votarían a favor de su destitución

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: bancadas del Congreso votarían a favor de su destitución

LEER MÁS
Dina Boluarte es vacada de la presidencia del Perú por el Congreso

Dina Boluarte es vacada de la presidencia del Perú por el Congreso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Fuerza Popular votará a favor del pedido de vacancia contra Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025