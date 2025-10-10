Quien siembra terruqueo, piedras cosecha: Carlincatura expone rechazo a precandidato presidencial

En la Carlincatura de este viernes 10 de octubre, Carlos Tovar alude a la reciente visita del precandidato de Avanza País, Phillip Butters, a Juliaca, donde fue duramente rechazado por la población tras sus comentarios ofensivos hacia los puneños. La sátira política cuestiona la retórica agresiva que suele emplear Butters en sus discursos y programas radiales. Carlín sugiere que el “terruqueo” y la estigmatización constante hacia los sectores populares y del sur del país terminan generando reacciones de rechazo y violencia. Con este mensaje, el caricaturista reafirma su postura crítica frente al discurso del odio. La viñeta no justifica las agresiones, pero advierte sobre la responsabilidad de quienes promueven la intolerancia desde los medios y la política.

