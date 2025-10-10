"Surge de la institución más desprestigiada del Perú": analistas exponen los desafíos de José Jerí

José Jerí asumió la presidencia del Perú tras la vacancia de Dina Boluarte. No se trata, sin embargo, de un nuevo rostro en la escena política. Se trata de alguien que surge de la "institución más desprestigiada del país" y que "deberá tapar los huecos que deja la gestión de Boluarte", según especialistas.

Los retos son muchos, indica Alonso Cárdenas, docente de Ciencias Políticas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM). "Él parte de un punto de aparente fortaleza, pero que en realidad es uno de mucha debilidad. ¿Por qué? Porque él surge de la institución más desprestigiada del Perú y probablemente de América Latina y hasta del mundo, que es el Congreso de la República", anotó en diálogo con La República.

Ello genera que inicie su gestión con "alas de plomo" y una percepción negativa de parte de la ciudadanía. En ese escenario, aparentemente oscuro, le esperan una serie de desafíos.

José Jerí asume la presidencia: ¿qué desafíos le esperan?

El principal reto es el mismo problema que provocó al vacancia de su antecesora, Dina Boluarte: la inseguridad ciudadana.

"A nivel externo, él tiene el enorme desafío de mejorar los niveles de seguridad ciudadana, de enfrentar las extorsiones, el sicariato, el cobro de cupos que están inundando el país", indicó Cárdenas. De igual forma, el ex primer ministro Óscar Valdés, en diálogo con Canal N, coincidió en que Jerí debe enfocar su gestión en enfrentar dicho problema.

¿Lo hará? Cárdenas considera que no. "Dados los antecedentes del señor Geri como congresista, pues parece ser que esa no será su bandera porque él ha apoyado abiertamente muchas de las leyes pro-crimen que han sido aprobadas desde el Parlamento", dijo.

En tanto, Valdés recomienda a Jerí centrar sus esfuerzos en crear un a fuera especial que luche contra la extorsión y demás tipo de criminalidad. "La PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial están desgastados en su lucha contra la criminalidad. Yo sugiero que se haga un esfuerzo conjunto con los elementos de fuerza especiales y Fuerzas Armadas para constituir una nueva forma de lucha contra el crimen organizado", anotó.

Asimismo, recomendó realizar seguimiento a Dina Boluarte para evitar una posible fuga del país. "A los peruanos nos avergüenza que las personas se fuguen. No puede ser que Paraguay haya capturado a 'El Monstruo' y acá a Vladimir Cerrón no lo encuentran", refirió.

Jose Jerí: ¿Le esperan retos en el Congreso y Gabinete?

Por otro lado, Valdés también sugirió que Jerí debe garantizar un proceso electoral transparente, limpio e imparcial. Además, una de sus prioridades debería ser unir al Estado e instituciones. "Debería hacer una limpieza de las instituciones que están llenas de corrupción, tratar de recuperar esa institucionalidad que el país ha perdido y conjugar esfuerzos con el Ministerio Público y el Poder Judicial", dijo.

"No podemos llegar al 2026 cargando los misma mochila de corrupción. Yo le aconsejaría que él (José Jerí) escoja un Gabinete que realmente sean técnicos y tengan experiencia política para que le ayuden en estos 9 meses a seguir un proceso ordenado porque yo creo que habrán muchos baches y huecos por tapar de la administración de Boluarte", agregó.

Cárdenas considera que a nivel de Gabinete y Congreso el actual mandatario no enfrentará algún problema. SI bien no su bancada no cuenta con mayoría en el Legislativo, tiene el respaldo de las mismas bancadas que mantuvieron a Boluarte en el gobierno por años.

"En realidad, en el Perú, se da una situación bien Sui géneris porque las bancadas no son bancadas como tal, sino son pactos de negociación. ¿Por qué? Porque independientemente de la ideología política que tenga una bancada, entre comillas, generalmente la izquierda y la derecha votan igual, como ha sucedido con Perú Libre y el fujimorismo, por ejemplo. Entonces, más allá de la etiqueta de bancada, por abajo en el mundo subterráneo lo que hay son acuerdos, arreglos y negociaciones", manifestó.

De la misma forma, no tendrá problemas para congregar ministros, pues no falta alguna persona que quiera recibir "el fajín", explica Cárdenas.

"El problema de Jerí no está en el Congreso, sino en la calle": Marcha del 15 de octubre será clave

En ese sentido, Cárdenas considera que "el problema de José Jerí no está en el Congreso, sino en la calle".

"La situación para él es de una gran fragilidad porque surge de un Congreso que está totalmente desprestigiado ante los ojos de la ciudadanía. Se trata de una institución que ha sido vista como el gran protector de Dina post caída de Pedro Castillo. La calle es un escollo muy grande para su gestión, tomando también en consideración los propios antecedentes de Manuel Merino", resaltó.

Explicó, además, que como congresista Jerí no ha sido muy conocido para los peruanos, sino que su imagen recién figuró cuando asumió la presidencia del Congreso y, ahora, la presidencia de la República.

En ese sentido, el ciudadano recién está conociendo su perfil y toma en cuenta sus antecedentes. Las denuncias en su contra y los comentarios en X con un tufo misógino que publicó en el pasado y ahora se están difundiendo y que no ayuda a la "estabilidad de su gobierno".

"Una fecha clave, creo yo, va a ser el 15 de octubre. El 15 de octubre las manifestaciones son masivas y su gestión puede empezar a trastabillar", alertó.