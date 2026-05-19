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Economía

Precio del dólar hoy, martes 19 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, martes 19 de mayo de 2026
Precio del dólar hoy, martes 19 de mayo de 2026 | Composición LR

MOMENTOS DESTACADOS

07:30
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,429 • Venta: S/3,439

07:00
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 19 de mayo

El tipo de cambio para este martes 19 de mayo abrió en S/3,4222, según el portal económico Bloomberg.

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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 19 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,410 la compra y S/3,440 la venta.

Precio del dólar EN VIVO hoy, martes 19 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

08:00
19/5/2026

¿Qué factores influyen en el comportamiento del dólar en Perú?

Para el comportamiento del dólar influyen dos factores. El primero es la relación que tiene el Perú con la nación referente del dólar, Estados Unidos. Y el segundo es la expectativa, que consiste en “una sensación de riesgo”. 

07:30
19/5/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,429
• Venta: S/3,439

07:00
19/5/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este martes 19 de mayo

El tipo de cambio para este martes 19 de mayo abrió en S/3,4222, según el portal económico Bloomberg.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 19 de mayo?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600
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