Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

Grupo violentista se acercó hasta la casa de la expresidenta a mostrarle su apoyo. Foto: composición LR

Grupo violentista se acercó hasta la casa de la expresidenta a mostrarle su apoyo. Foto: composición LR

Dina Boluarte volvió a generar controversia tras ser captada recibiendo a miembros del grupo violentista ‘La Resistencia’ frente a su vivienda. En las imágenes, difundidas en redes sociales, los integrantes del colectivo le expresan su apoyo con frases como: "Dina reelección" y "Dina valiente, aquí está tu gente". La exmandataria, lejos de marcar distancia, agradeció los mensajes y saludó con gestos de aprobación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Queridas amigas, amigos, hermanos. Gracias por esta solidaridad frente a mi hogar. Estoy aquí, estoy en estos días de descansando porque desde el 7 de diciembre del 2022 me dediqué al país con alma, vida y corazón sin descanso alguno. Y estamos dejando un país distinto al que nosotros hemos recibido. Hemos trabajado dentro del marco constitucional, dentro del marco legal y afianzando nuestra democracia en nuestro Estado de derecho", les expresó.

TE RECOMENDAMOS VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, Boluarte aprovecho la ocasión para expresar sus buenos deseos hacia el nuevo presidente José Jerí, llamándolo a priorizar el desarrollo nacional sobre los intereses personales o partidarios. En un intento por mostrarse conciliadora tras su vacancia, indicó que respeta las decisiones tomadas en democracia, alegando que no es dueña del cargo que ocupaba anteriormente.

"En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Le deseo todos los éxitos al presidente Jerí y ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país, que es lo que debe interesar a todo peruano por encima de los intereses personales y políticos", precisó

‘La Resistencia’ es un grupo conocido por sus acciones violentas contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que critican a figuras conservadoras o al propio régimen de Boluarte. Sus integrantes han protagonizado actos de hostigamiento en los exteriores de medios de comunicación y viviendas particulares. En enero de este año, la Fiscalía abrió una investigación por acoso y coacción contra sus principales miembros, debido a denuncias por amenazas reiteradas.

PUEDES VER: Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE: "No está impedida de ser candidata al Congreso"

En declaraciones para La República, Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, explicó que Dina Boluarte no enfrenta impedimentos legales para postular al Congreso en las próximas elecciones, ya sea en la Cámara de Diputados, el Senado o el Parlamento Andino. Precisó que las restricciones electorales solo alcanzan a quienes aún ejercen altos cargos públicos y deben renunciar con seis meses de anticipación, condición que Boluarte ya cumple tras su vacancia.

"La expresidenta y vacada, Dina Boluarte, no está impedida de ser candidata al Congreso de la República, sea la Cámara de Diputados, Senadores o Parlamento Andino, puesto que los impedimentos están establecidos para aquellos que tienen cargos de altas autoridades del Estado (...) Deben haber renunciado seis meses antes, que esto se va a cumplir recién el próximo lunes, pero no dice nada de quien ha tenido el cargo de presidente de la República", señaló.

En ese sentido, Tuesta sostuvo que tanto ella como Pedro Castillo conservan su derecho a participar en los comicios e incluso podrían ser incluidos en listas partidarias como candidatos designados. "En realidad, ella tiene el mismo derecho y no tiene impedimento, ni ella ni Pedro Castillo. Podría estar integrando una de las listas en condición de designada", comentó.