HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     
EN VIVO

🔴 Terrible incendio arrasa con varias viviendas en Pamplona Alta | #EnVivoLR

Política

Dina Boluarte es respaldada por grupo violentista 'La Resistencia': los recibió en los exteriores de su casa

Dina Boluarte genera controversia al ser grabada recibiendo a miembros de 'La Resistencia' frente a su casa, quienes le piden postularse nuevamente a la presidencia.

Grupo violentista se acercó hasta la casa de la expresidenta a mostrarle su apoyo. Foto: composición LR
Grupo violentista se acercó hasta la casa de la expresidenta a mostrarle su apoyo. Foto: composición LR

Dina Boluarte volvió a generar controversia tras ser captada recibiendo a miembros del grupo violentista ‘La Resistencia’ frente a su vivienda. En las imágenes, difundidas en redes sociales, los integrantes del colectivo le expresan su apoyo con frases como: "Dina reelección" y "Dina valiente, aquí está tu gente". La exmandataria, lejos de marcar distancia, agradeció los mensajes y saludó con gestos de aprobación.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Queridas amigas, amigos, hermanos. Gracias por esta solidaridad frente a mi hogar. Estoy aquí, estoy en estos días de descansando porque desde el 7 de diciembre del 2022 me dediqué al país con alma, vida y corazón sin descanso alguno. Y estamos dejando un país distinto al que nosotros hemos recibido. Hemos trabajado dentro del marco constitucional, dentro del marco legal y afianzando nuestra democracia en nuestro Estado de derecho", les expresó.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: 40 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

lr.pe

Además, Boluarte aprovecho la ocasión para expresar sus buenos deseos hacia el nuevo presidente José Jerí, llamándolo a priorizar el desarrollo nacional sobre los intereses personales o partidarios. En un intento por mostrarse conciliadora tras su vacancia, indicó que respeta las decisiones tomadas en democracia, alegando que no es dueña del cargo que ocupaba anteriormente.

"En democracia las decisiones se aceptan y no somos dueños de los cargos. Le deseo todos los éxitos al presidente Jerí y ojalá siga apostando por el desarrollo y crecimiento del país, que es lo que debe interesar a todo peruano por encima de los intereses personales y políticos", precisó

‘La Resistencia’ es un grupo conocido por sus acciones violentas contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que critican a figuras conservadoras o al propio régimen de Boluarte. Sus integrantes han protagonizado actos de hostigamiento en los exteriores de medios de comunicación y viviendas particulares. En enero de este año, la Fiscalía abrió una investigación por acoso y coacción contra sus principales miembros, debido a denuncias por amenazas reiteradas.

PUEDES VER: Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

lr.pe

Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE: "No está impedida de ser candidata al Congreso"

En declaraciones para La República, Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, explicó que Dina Boluarte no enfrenta impedimentos legales para postular al Congreso en las próximas elecciones, ya sea en la Cámara de Diputados, el Senado o el Parlamento Andino. Precisó que las restricciones electorales solo alcanzan a quienes aún ejercen altos cargos públicos y deben renunciar con seis meses de anticipación, condición que Boluarte ya cumple tras su vacancia.

"La expresidenta y vacada, Dina Boluarte, no está impedida de ser candidata al Congreso de la República, sea la Cámara de Diputados, Senadores o Parlamento Andino, puesto que los impedimentos están establecidos para aquellos que tienen cargos de altas autoridades del Estado (...) Deben haber renunciado seis meses antes, que esto se va a cumplir recién el próximo lunes, pero no dice nada de quien ha tenido el cargo de presidente de la República", señaló.

En ese sentido, Tuesta sostuvo que tanto ella como Pedro Castillo conservan su derecho a participar en los comicios e incluso podrían ser incluidos en listas partidarias como candidatos designados. "En realidad, ella tiene el mismo derecho y no tiene impedimento, ni ella ni Pedro Castillo. Podría estar integrando una de las listas en condición de designada", comentó.

Notas relacionadas
40 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

40 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

Transportistas no coinciden en si apoyarán paro nacional del 15 de octubre tras reunión con José Jerí

LEER MÁS
Samuel Rodríguez, joven encarcelado en marcha de la Generación Z, salió en libertad del penal Ancón II

Samuel Rodríguez, joven encarcelado en marcha de la Generación Z, salió en libertad del penal Ancón II

LEER MÁS
Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

Vacancia presidencial: ¿Qué es y qué ocurre tras su aprobación según la Constitución del Perú?

LEER MÁS
Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

Si el Congreso aprueba la vacancia de Dina Boluarte, ¿quién asume la presidencia del Perú?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí continúa sin nombrar a un primer ministro o gabinete

Nuevos Ministros EN VIVO, 2025: José Jerí continúa sin nombrar a un primer ministro o gabinete

LEER MÁS
José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

José Jerí: estos son los posibles ministros del nuevo gabinete tras la vacancia de Boluarte

LEER MÁS
42 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

42 horas después de asumir la presidencia, José Jerí no logra formar su gabinete de ministros

LEER MÁS
José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

José Jerí intenta imitar a Nayib Bukele, pero hasta ahora no puede formar un gabinete

LEER MÁS
Generación Z anuncia marcha contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

Generación Z anuncia marcha contra gobierno de José Jerí este domingo 12 de octubre

LEER MÁS
Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025: ceremonia será este 24 de octubre en Austria

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025: ceremonia será este 24 de octubre en Austria

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025