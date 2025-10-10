Fiscal de la Nación interino asegura que no desarchivará las investigaciones contra Dina Boluarte y defiende a José Jerí

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, declaró para 'Exitosa' que no desarchivará las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte. "En cuanto a la posibilidad de reabrir, entendemos que existe lo que se llama la cosa 'decidida constitucional' acá en el Congreso y este mismo tiene sus mecanismos, pero entiendo que no hay una norma que autorice reabrirlos", aseguró Gálvez.

A estas declaraciones dadas en Pasos Perdidos, añadió que existiría una excepción: "Salvo que la Fiscalía, con nueva prueba contundente para variar o desvirtuar el criterio que se tuvo para archivar, se pueda iniciar una nueva investigación y otra vez regrese al Congreso".

En otro momento de su discurso, blindó al nuevo presidente del Gobierno de transición, José Jerí, asegurando que la denuncia de violación sexual contra el mandatario nunca debió existir porque, según él, no existían las pruebas suficientes. "Ese caso justamente me correspondió a mí dictar la resolución y no se encontró ningún elemento que pudiera involucrarlo en los hechos. Tanto así que en algún momento yo me pronuncié indicando que, en realidad, no debió iniciarse esa investigación", expresó.

Noticia en desarrollo....