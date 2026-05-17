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EN VIVO JNE proclama los resultados de las elecciones presidenciales: Sánchez y Fujimori a segunda vuelta

La proclamación de resultados se realiza luego de que la ONPE concluya el conteo general de votos.

El evento se realiza a través de una sesión solenme. Foto: Composición/LR
El evento se realiza a través de una sesión solenme. Foto: Composición/LR
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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza el 17 de mayo la proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026, realizadas el 12 y 13 de abril. La ceremonia se lleva a cabo a través de una sesión solemne en la que participan el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

Proclamación de resultados EN VIVO

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17/5/2026

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones comenzó la proclamación de resultados oficiales de la primera vuelta electoral en la que participaron 35 candidatos. El JNE anunciará que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta.

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