EN VIVO JNE proclama los resultados de las elecciones presidenciales: Sánchez y Fujimori a segunda vuelta

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza el 17 de mayo la proclamación de los resultados de la primera vuelta presidencial de las Elecciones Generales 2026, realizadas el 12 y 13 de abril. La ceremonia se lleva a cabo a través de una sesión solemne en la que participan el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas. Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a la segunda vuelta del 7 de junio.

Proclamación de resultados EN VIVO 07:48 JNE anuncia que votos a favor del fallecido Napoleón Becerra pasarán a ser votos nulos La secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que, de acuerdo con la ley electoral, los votos que obtuvo el candidato presidencial fallecido, Napoleón Becerra (PTE-PERÚ), pasarán a ser votos nulos. De esta manera, esos votos no afectarán a los votos que obtuvieron los demás participantes. 07:38 JNE inicia la proclamación de resultados oficiales de la primera vuelta presidencial El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones comenzó la proclamación de resultados oficiales de la primera vuelta electoral en la que participaron 35 candidatos. El JNE anunciará que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a segunda vuelta.