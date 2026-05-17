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Sorteo de La Tinka del domingo 17 de mayo: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’, aumentando las posibilidades de ganar.

Sorteo de La Tinka del domingo 17 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: La Tinka
Sorteo de La Tinka del domingo 17 de mayo: conoce los premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más | Foto: La Tinka | Foto: La Tinka
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La Tinka realizará un nuevo sorteo este domingo 17 de mayo, colocando en juego un pozo acumulado de S/11'008,952. Además, jugaron los tradicionales ‘Sí o Sí’ y ‘Boliyapa’. La transmisión se efectuará a las 10:50 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del domingo 17 de mayo

18:27
17/5/2026

¿Dónde ver los resultados de la Tinka?

Este doningo 10 de mayo se llevará a cabo el esperado sorteo de La Tinka, que pondrá en juego un impresionante pozo millonario. La transmisión en vivo del sorteo se anunciará a las 10:50 p.m. en el canal América TV, donde se revelarán los números ganadores. 

18:00
17/5/2026

La Tinka: ¿Cómo aumentar las opciones de ganar?

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¿Se pagan impuestos por ganar el pozo millonario de la Tinka?

De acuerdo con Intralot y el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el premio millonario de La Tinka no está sujeto al pago de Impuesto a la Renta ni IGV, pero sí aplica un impuesto municipal. La tasa establecida para las loterías en general es del 10% sobre el monto total ganado.

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Por ejemplo, si un jugador gana S/1.000.000, se le descontará un 10%, equivalente a S/100.000, por lo que el monto final a recibir será de S/900.000. Este porcentaje se descuenta automáticamente antes de la entrega del premio.

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